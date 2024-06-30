الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جحيم ينتظر اللاجئين.. ماذا يعني صعود اليمين المتطرف في فرنسا؟

الانتخابات في فرنسا
الانتخابات في فرنسا

كثف حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في فرنسا من سياساته المناهضة للهجرة واللاجئين مع انطلاق الانتخابات البرلمانية المبكرة اليوم في البلاد، وسط مخاوف من استهداف اللاجئين في حال تصدر الحزب لنتائج الانتخابات البرلمانية الفرنسية.

وبحسب تقرير لـ"راديو فرنسا الدولي"، بات من غير المستغرب أن يجعل حزب التجمع الوطني اليميني مكافحة الهجرة أولوية بالنسبة له في هذه الانتخابات.

txt

"الجارديان": إيمانويل ماكرون يواجه تحديات أمام اليمين المتطرف فى فرنسا

سياسة حزب التجمع الوطني الفرنسي تجاه اللاجئين 

وكان أحد الشعارات الرئيسية في برنامج حزب التجمع الوطني هو "أوقفوا تدفق المهاجرين"، حيث يطالب بخفض الهجرة القانونية وغير القانونية "بشكل جذري"، وترحيل الأجانب "المخالفين.

ويقول زعيم الحزب جوردان بارديلا إنه في حال انتخابه، فإنه سيقدم "قانون الطوارئ" بشأن الهجرة إلى مجلس النواب في غضون أسابيع من جولة الإعادة في 7 يوليو المقبل.

وسيشمل ذلك إلغاء (حق الأرض)، الذي يمنح الجنسية الفرنسية تلقائيًا عند سن 18 عامًا للأشخاص المولودين في فرنسا لأبوين أجنبيين، بشرط أن يعيشوا في فرنسا لمدة خمس سنوات على الأقل منذ سن 11 عامًا.

وبموجب قانون الجمهورية الفرنسية، يقتصر الحصول على الجنسية على الأشخاص المولودين لوالد فرنسي واحد على الأقل كما سيخضع لشروط الاستيعاب الصارمة وإتقان اللغة الفرنسية واحترام القوانين والعادات الفرنسية.

وتخطط الجبهة الوطنية لتشديد شروط لم شمل الأسر واستبدال المساعدات الطبية الحكومية للمهاجرين غير الشرعيين بصندوق يغطي فقط حالات الطوارئ التي تهدد الحياة.

اليمين المتطرف سيغير الدستور لطرد اللاجئين

وفي خطوة من شأنها تجريم وجود الأجانب وتمهيد الطريق لترحيلهم  سيعيد حزب الجبهة الوطنية العمل بجريمة "الإقامة غير القانونية"، وهو الإجراء الذي تم تضمينه في قانون الهجرة الفرنسي الأخير ولكن تم إلغاءه بعد ذلك باعتباره غير دستوري.

وسوف تكون التغييرات المقترحة مصحوبة بسياسة التفضيل الوطني، التي تمنح المواطنين الفرنسيين الأولوية في الحصول على السكن والوظائف، مع اقتصار مزايا الرعاية الاجتماعية على المواطنين الفرنسيين.

وسيتم استبعاد الفرنسيين ذوي الجنسية المزدوجة من عدد معين من "المناصب الاستراتيجية"، على سبيل المثال في الدفاع والاستخبارات.

ووفق التقرير من المرجح أن تتطلب بعض الإصلاحات السابقة موافقة المجلس الدستوري الفرنسي، وهى المحكمة التي تحكم في ما إذا كانت التشريعات متوافقة مع الدستور.

وقال بارديلا إنه سيتم طرح هذه المقترحات لاستفتاء على مستوى البلاد في عام 2027، بعد الانتخابات الرئاسية في ذلك العام.

txt

تراجع شعبية ماكرون قبل يومين من الانتخابات التشريعية الفرنسية

فرنسا اللاجئين حزب التجمع الوطني اليميني حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف حزب التجمع الوطني استهداف اللاجئين الانتخابات البرلمانية الفرنسية مكافحة الهجرة حزب التجمع الوطني الفرنسي

مواد متعلقة

المجاعة تنهش السودان الجريح.. تحذيرات من وفاة مليوني شخص ودعوات لإنقاذ الأطفال

قاليباف الأقرب للفوز بانتخابات الرئاسة الإيرانية.. والمحافظون يدعمونه ضد بيزشكيان

عداء أم تهدئة.. كيف سيتعامل رئيس إيران القادم مع الولايات المتحدة؟

الهند تجذب شركات التكنولوجيا الكبرى وتتحول لحقل تجارب تطوير الذكاء الاصطناعي

من غزة إلى السودان| المجاعات تفتك بالأطفال.. وتحذيرات من وفاة الآلاف

قاعدة ميهاى كوجالنيشينو.. قرية رومانية صغيرة تتحول لساحة مواجهة بين الناتو وروسيا

واشنطن بوست: ارتفاع وفيات الحجاج بسبب درجات الحرارة يكشف خطورة تغير المناخ

قاليباف أم بيزشكيان أم جليلى.. من يحسم انتخابات الرئاسة الإيرانية؟

الأكثر قراءة

أحمد سليمان يكشف حقيقة تغريم الزمالك 500 ألف دولار بسبب مباراة الكونفدرالية

سر اعتذارات الحكومة الجديدة ومشكلة فى الأهلى بسبب "لقطة عاشور" وإسرائيل تخترق حاجز الصوت فوق بيروت

"اطمئنوا".. التعليم توجّه رسالة لطلاب الثانوية العامة حول امتحان الفيزياء

دمج حقائب واستحداث وزارات.. أحمد موسى يكشف ملامح الحكومة الجديدة

إحالة حكم مباراة الأهلى وفاركو للتحقيق بسبب إمام عاشور

إنجازات 30 يونيو.. "تفهنا العزب" في الغربية تتحول إلى قرية نموذجية بفضل "حياة كريمة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة ملش

يوم أن خرجنا وعُدنا بمصر

ماجد حبته

أحد عشر دهرًا

د. منى حلمى

تضخم المواعظ.. لماذا؟

لواء.حمدى البطران

خيمة القذافى

حسين دعسة

قبل فوات الأوان.. كيف يفكر الأمن القومى الإسرائيلى؟

د.أحمد الخميسى

مصر المحروسة.. ميت مليون بوسة

سارة شريف

أوقفوا الحرب وأعلنوا الانتصار

ماجد حبته

القارة العجوز وإمكانات مصر

صور

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

"لحظات وداع" بين أولياء الأمور وأبنائهم قبل امتحانات الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر

مسئولون فى البيت الأبيض: نتنياهو رجل مجنون

اليوم الـ267 للعدوان على غزة.. الاحتلال يحرق خيام النازحين ويواصل جرائمه