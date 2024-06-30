الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

90 % من الشركات المصرية المشاركة بالملتقى الطبى فى ليبيا وقعوا عقودًا تصديرية

اجتماع
اجتماع

شاركت 17 شركة مصرية متخصصة في الدواء والمستلزمات والأجهزة الطبية وتجهيز عربيات الإسعاف، في مائدة مستديرة على هامش الملتقى والمعرض السادس عشر للرعاية الصحية في طرابلس بدولة ليبيا خلال الفترة من 24 إلى 27 يونيو 2024، وذلك بهدف زيادة الصادرات المصرية في قطاع الصناعات الطبية إلى السوق الليبية وفتح آفاق للتعاون المشترك.

وشهد المعرض اهتمامًا واسعًا من المسئولين في ليبيا، كما زار السفير المصري تامر حنفي الشركات المصرية العارضة لدعمهم في توقيع العقود التصديرية وفتح باب للتصدير بصورة أوسع في السوق الليبية.

ونجحت 90% من الشركات المصرية المشاركة في الملتقى والمعرض السادس عشر للرعاية الصحية في إبرام تعاقدات تصديرية مع وكلاء وموزعين من ليبيا، وذلك بحسب بيانات المجلس التصديري للأدوية والمستحضرات الطبية، وجاء المشاركة المصرية في المعرض بتنظيم من اكسبو كونسلتنت العالمية وشركة الواحة الليبية وبالتعاون مع الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات.

وضمت الاجتماعات على هامش الملتقى والمعرض السادس عشر للرعاية الصحية في  طرابلس، قيادات ملف الصحة في ليبيا، وكذلك أكبر الشركات الموزعة هناك وعدد من المستوردين، وهو ما أسهم في توقيع الاتفاقيات والعقود التصديرية.

ومن أبرز الحضور في اللقاءات والاجتماعات التي تمت مع الشركات المصرية، وكيل وزارة الصحة الليبية الدكتور سعد عبدالوكيل، ومدير إدارة الصيدلة بوزارة الصحة الدكتورة نادية الضبع، ومدير إدارة المعدات الطبية الدكتور أحمد شبش، ومحمد الغزيوي، مدير إدارة الطواري والدكتور محمد الرجباني، المدير التنفيذي باتحاد المصحات الليبي، والدكتور منار مفتاح من وزارة الصحة الليبية، والدكتور يزيد مفتاح، رئيس جهاز الإمداد الطبي.

وبحسب بيانات المجلس التصديري للصناعات الطبية والأدوية، فإن صادرات قطاع الصناعات الطبية والمستلزمات بلغ 611 مليون دولار في العام الماضي 2023، كما حققت الصناعات الطبية ما قيمته 214.5 مليون دولار خلال أول 4 أشهر من 2024.

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