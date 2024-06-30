الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خالد شقير: 50 مليون ناخب فرنسى يتوجهون للجان فى الانتخابات التشريعية

خالد شقير
خالد شقير

قال خالد شقير مراسل "القاهرة الإخبارية"، إن أكثر من 50 مليون ناخب فرنسي يتوجهون للجان للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية الفرنسية المبكرة التي أعلن عنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد نتيجة الانتخابات الأوروبية التي أعطت أفضلية الأصوات لحزب التجمع الوطني، الانتخابات وصفت بالتاريخية.

ولفت شقير، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أنه رصد حشدًا كبيرًا من كبار السن كانوا الأكثر تواجدًا أمام اللجنة.

ولفت إلى أن نسبة كبيرة من الفرنسييين يصل عددهم إلى  2 مليون و600 ألف قاموا بعمل توكيلات، ما يؤكد اسنتطلاعات الرأي أن نسبة التصويت ستصل إلى 63%. 

 

اقرأ أيضًا: 

"الجارديان": إيمانويل ماكرون يواجه تحديات أمام اليمين المتطرف فى فرنسا

لقاهرة الإخبارية 50 مليون ناخب فرنسي الإنتخابات التشريعية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الانتخابات الأوروبية

مواد متعلقة

"التجارة البحرية" البريطانية: بلاغ عن حادث قرب ميناء المخا اليمنى

كيف أنقذت ثورة 30 يونيو العالم العربى من مخطط الإخوان لتقسيم الشرق الأوسط؟

"أرامكو السعودية" ترفع سعر الغاز والكيروسين فى السوق المحلية

هيئة البث الإسرائيلية: الجيش لن يغادر غزة إلا بوجود كيان دولى يدير القطاع

"الوضع فى النهار لا يطاق".. القاهرة الإخبارية ترصد معاناة الفلسطينيين فى مخيمات النزوح

"القاهرة الإخبارية": جيش الاحتلال يقصف بنى تحتية ومبانى عسكرية تابعة لـ"حزب الله"

"القاهرة الإخبارية": قصف واشتباكات مع الاحتلال وسط وغرب رفح الفلسطينية

عاجل.. القاهرة الإخبارية: غارة للاحتلال على حى الصبرة جنوب شرق مدينة غزة (فيديو)

الأكثر قراءة

أحمد سليمان يكشف حقيقة تغريم الزمالك 500 ألف دولار بسبب مباراة الكونفدرالية

سر اعتذارات الحكومة الجديدة ومشكلة فى الأهلى بسبب "لقطة عاشور" وإسرائيل تخترق حاجز الصوت فوق بيروت

"اطمئنوا".. التعليم توجّه رسالة لطلاب الثانوية العامة حول امتحان الفيزياء

دمج حقائب واستحداث وزارات.. أحمد موسى يكشف ملامح الحكومة الجديدة

إحالة حكم مباراة الأهلى وفاركو للتحقيق بسبب إمام عاشور

إنجازات 30 يونيو.. "تفهنا العزب" في الغربية تتحول إلى قرية نموذجية بفضل "حياة كريمة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة ملش

يوم أن خرجنا وعُدنا بمصر

ماجد حبته

أحد عشر دهرًا

د. منى حلمى

تضخم المواعظ.. لماذا؟

لواء.حمدى البطران

خيمة القذافى

حسين دعسة

قبل فوات الأوان.. كيف يفكر الأمن القومى الإسرائيلى؟

د.أحمد الخميسى

مصر المحروسة.. ميت مليون بوسة

سارة شريف

أوقفوا الحرب وأعلنوا الانتصار

ماجد حبته

القارة العجوز وإمكانات مصر

صور

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

"لحظات وداع" بين أولياء الأمور وأبنائهم قبل امتحانات الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر

مسئولون فى البيت الأبيض: نتنياهو رجل مجنون

اليوم الـ267 للعدوان على غزة.. الاحتلال يحرق خيام النازحين ويواصل جرائمه