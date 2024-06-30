برلمان مُستقطب وشلل سياسى.. سيناريوهات قاتمة تنتظر فرنسا حال فوز اليمين المتطرف

توقعت صحيفة الجارديان البريطانية، أن تسفر نتائج انتخابات البرلمان الفرنسي التي انطلقت أولى جولاتها اليوم الأحد، عن برلمان مستقطب وحالة من الشلل السياسي ستضرب فرنسا في ظل توقعات صعود اليمين المتطرف ومواجهة الرئيس إيمانويل ماكرون حالة من الضعف السياسي.

توقعات نتائج انتخابات فرنسا البرلمانية

وقالت الجارديان في تقريرها إن معظم المحللين يتوقعون أن تسفر النتائج عن برلمان مستقطب، حيث يكاد يكون من المستحيل التوصل إلى توافق بين الكتل اليمينية المتطرفة واليسارية الأكبر، وعدد أقل من حلفاء ماكرون، ما يؤدي إلى الشلل السياسي.

وإذا فاز حزب التجمع الوطني بالأغلبية، فمن الممكن أن يصبح رئيس الحزب جوردان بارديلا، تلميذ لوبان البالغ من العمر 28 عامًا والذي لا يتمتع بأي خبرة في الحكم، رئيسًا للوزراء في ظل سياسة تعايش محفوفة بالمخاطر مع ماكرون.

نتائج استطلاعات الرأي بشأن الانتخابات البرلمانية الفرنسية

وفي حين تشير استطلاعات الرأي إلى أن الدعم لحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف الذي تتزعمه لوبان والمناهض للمهاجرين قد تعزز في الأيام الأخيرة، فإن نتائج الانتخابات التي جرت على جولتين، والتي دعا إليها الرئيس إيمانويل ماكرون قبل ثلاثة أسابيع، في أعقاب الهزيمة الساحقة لحزبه في انتخابات البرلمان الأوروبي، ولا يزال موقف حلفائه في الانتخابات البرلمانية الأوروبية غير مؤكد إلى حد كبير.

وأشار استطلاع للرأي أجرته صحيفة "ليه إيكو" إلى أن حزب الجبهة الوطنية في طريقه للفوز بنسبة 37% من الأصوات الوطنية، بزيادة نقطتين عما كان عليه قبل أكثر من أسبوع، في حين قدر استطلاع آخر أجراه تليفزيون "بي إف إم" أن الحزب اليميني المتطرف قد يفوز بما بين 260 و295 مقعدًا - ما قد يمنحه أغلبية مطلقة بين 577 دائرة انتخابية في فرنسا.

كما تشير استطلاعات الرأي إلى أن الجبهة الشعبية الجديدة، وهي تحالف يساري واسع ولكن هش، يمكن أن تحصل على 28% من الأصوات بينما تتأخر كتلة ماكرون الوسطية بنسبة 20%.

ماذا يعني صعود فوز اليمين المتطرف في فرنسا؟

وفي الأيام الأخيرة، سارع مرشحون من الائتلاف اليساري وتحالف ماكرون الوسطي إلى تذكير الناخبين بأن حزب الجبهة الوطنية، الذي تم إطلاقه في أوائل السبعينيات باسم الجبهة الوطنية، كان يضم في صفوفه في السابق أعضاء سابقين في وحدة عسكرية تابعة لـ Waffen-SS تحت القيادة النازية خلال الحرب العالمية الثانية.

وكان يُنظر إلى الحزب منذ فترة طويلة على أنه مليء بآراء معادية للسامية والعنصرية، ويُنظر إليه على نطاق واسع على أنه خطر على الديمقراطية ويجب إبعاده عن السياسة السائدة. وفي حين أمضت مارين لوبان، ابنة جان ماري لوبان، معظم العقد الماضي في العمل على تحسين صورة الحزب، فإن رسالته الأساسية تظل واحدة من العداء العميق للهجرة وما يسمى بأسلمة المجتمع.

وتعهد الحزب بخفض الهجرة بشكل كبير ومنع مزدوجي الجنسية من شغل بعض الوظائف الحكومية، إلى جانب وعود بخفض الضرائب على الطاقة، وإعفاء الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا من ضريبة الدخل، والعمل على إلغاء إصلاح نظام ماكرون للمعاشات التقاعدية.