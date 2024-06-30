الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اعرف أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم

الفراخ البيضاء
الفراخ البيضاء

استقرار أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم الأحد 30  يونيو 2024، وتستهلك مصر شهريًّا نحو 150 ألف طن من الدواجن البيضاء، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%.

أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم

وتعرض "الدستور" آخر تحديثات أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم الاحد30 يونيو 2024 لمساعدة الملايين من ربات البيوت في تخزين السلع الغذائية الأساسية، على رأسها البروتين الداجني.

ورصد في أسعار الطيور تراجع  ملحوظا في بورصة الدواجن، إذ وصلت أسعار الفراخ لنحو 85 جنيهًا في المزارع تصل للمستهلك بنحو 94 جنيه. 

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الاحد30 يونيو 2024

وتعرض"الدستور" للقراء أسعار الدواجن في البورصة اليوم الاحد 30 يونيو 2024 كما يلي:-

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن 80 جنيهًا للكيلو، وتصل للمستهلك في الأسواق 94 جينها.

وجاء سعر كيلو الفراخ البلدي الاحد30  يونيو 2024 في بورصة الدواجن ما بين 120 إلى 125 جنيها تصل للمستهلك بـ130 جينهًا.

سعر كيلو الساسو الاحد 30 يونيو 2024 في بورصة الدواجن 115 جنيهات لتصل للمستهلك في الأسواق بـ120 جنيها.

txt

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 30 يونيو 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

سعر طبق البيض اليوم الاحد30  يونيو 2023 

وناهز سعر طبق البيض البلدي اليوم الاحد 30  يونيو 2024 في بورصة الدواجن 119 جنيها ويصل للمستهلك بـ125 جنيها.

وجاء سعر طبق البيض الأبيض الاحد 30  يونيو 2024 في بورصة الدواجن 134 جنيها ويصل للمستهلك بـ145 جنيها.

وحقق سعر طبق البيض الأحمر اليوم الاحد 30  يونيو 2024 في بورصة الدواجن 130 جنيها ويصل للمستهلك بـ135 جنيها.

أسعار البط في مصر اليوم الاحد 30  يونيو 2024

سجل سعر البط البلدي 110 جينهات

سجل سعر البط المسكوفي 100 جنيها

وجاء سعر البط المولار 75 جينها

أسعار البانيه اليوم الاحد 30 يونيو 2024 

وسجل سعر البانيه اليوم الاحد 30 يونيو 250 جنيها وتصل للمستهلك 300 جنيها.

أسعار الأوراك اليوم الاحد 30يونيو 2024

ووصل سعر "الأوراك" اليوم الاحد 30 يونيو 90 جنيها وتصل إلى المستهلك 100 جنيها.

وحل سعر "الصدور" اليوم الاحد 30 يونيو 2024 مايو 120 جنيها وتصل المستهلك 125 جنيها.

قد يهمك:

أسعار الفراخ البيضاء بورصة الدواجن البيض أسعار الفراخ اسعار البط مصر

الأكثر قراءة

بداية من اليوم.. عودة خطة تخفيف أحمال الكهرباء ساعتين يوميًا

أحمد سليمان يكشف حقيقة تغريم الزمالك 500 ألف دولار بسبب مباراة الكونفيدرالية

مدبولى: بناء آلية تعطى للشباب فرصة جيدة للسفر إلى أوروبا بطريقة شرعية

سر اعتذارات الحكومة الجديدة ومشكلة فى الأهلى بسبب "لقطة عاشور" وإسرائيل تخترق حاجز الصوت فوق بيروت

6 مصابين إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الإقليمى

"اطمئنوا".. التعليم توجّه رسالة لطلاب الثانوية العامة حول امتحان الفيزياء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

الاحتفال بالكبار سنا وعطاءا

مدحت بشاى

عندما تقدم أهل الإبداع الصفوف فى 30 يونيو

أحمد غنام

New Amsterdam | فلسفة الصبر: كيف نتعلم التفويض ونحول الفشل إلى نجاح؟

أميرة ملش

يوم أن خرجنا وعُدنا بمصر

ماجد حبته

أحد عشر دهرًا

د. منى حلمى

تضخم المواعظ.. لماذا؟

لواء.حمدى البطران

خيمة القذافى

حسين دعسة

قبل فوات الأوان.. كيف يفكر الأمن القومى الإسرائيلى؟

صور

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

"لحظات وداع" بين أولياء الأمور وأبنائهم قبل امتحانات الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر

مسئولون فى البيت الأبيض: نتنياهو رجل مجنون

اليوم الـ267 للعدوان على غزة.. الاحتلال يحرق خيام النازحين ويواصل جرائمه