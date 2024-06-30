اعرف أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم

استقرار أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم الأحد 30 يونيو 2024، وتستهلك مصر شهريًّا نحو 150 ألف طن من الدواجن البيضاء، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%.

أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم

وتعرض "الدستور" آخر تحديثات أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم الاحد30 يونيو 2024 لمساعدة الملايين من ربات البيوت في تخزين السلع الغذائية الأساسية، على رأسها البروتين الداجني.

ورصد في أسعار الطيور تراجع ملحوظا في بورصة الدواجن، إذ وصلت أسعار الفراخ لنحو 85 جنيهًا في المزارع تصل للمستهلك بنحو 94 جنيه.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الاحد30 يونيو 2024

وتعرض"الدستور" للقراء أسعار الدواجن في البورصة اليوم الاحد 30 يونيو 2024 كما يلي:-

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن 80 جنيهًا للكيلو، وتصل للمستهلك في الأسواق 94 جينها.

وجاء سعر كيلو الفراخ البلدي الاحد30 يونيو 2024 في بورصة الدواجن ما بين 120 إلى 125 جنيها تصل للمستهلك بـ130 جينهًا.

سعر كيلو الساسو الاحد 30 يونيو 2024 في بورصة الدواجن 115 جنيهات لتصل للمستهلك في الأسواق بـ120 جنيها.

سعر طبق البيض اليوم الاحد30 يونيو 2023

وناهز سعر طبق البيض البلدي اليوم الاحد 30 يونيو 2024 في بورصة الدواجن 119 جنيها ويصل للمستهلك بـ125 جنيها.

وجاء سعر طبق البيض الأبيض الاحد 30 يونيو 2024 في بورصة الدواجن 134 جنيها ويصل للمستهلك بـ145 جنيها.

وحقق سعر طبق البيض الأحمر اليوم الاحد 30 يونيو 2024 في بورصة الدواجن 130 جنيها ويصل للمستهلك بـ135 جنيها.

أسعار البط في مصر اليوم الاحد 30 يونيو 2024

سجل سعر البط البلدي 110 جينهات

سجل سعر البط المسكوفي 100 جنيها

وجاء سعر البط المولار 75 جينها

أسعار البانيه اليوم الاحد 30 يونيو 2024

وسجل سعر البانيه اليوم الاحد 30 يونيو 250 جنيها وتصل للمستهلك 300 جنيها.

أسعار الأوراك اليوم الاحد 30يونيو 2024

ووصل سعر "الأوراك" اليوم الاحد 30 يونيو 90 جنيها وتصل إلى المستهلك 100 جنيها.

وحل سعر "الصدور" اليوم الاحد 30 يونيو 2024 مايو 120 جنيها وتصل المستهلك 125 جنيها.

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