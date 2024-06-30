الحكومة والقطاع الخاص يوقعان 5 مذكرات تفاهم مع الجانب الأوروبى

وقعت الحكومة المصرية والقطاع الخاص 5 مذكرات تفاهم مع الجانب الأوروبي في قطاع النقل والسكة الحديدية، وتشغيل النقل الذكي ومجال التخزين الأخضر وقطاع التأمين.

وقع وزيرا التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي والتعاون الدولي رانيا المشاط اليوم الأحد على هامش مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، اتفاقية تعاون فيما يخص الصوامع ودعم التخزين الأخضر لمصر مع الجانب الأوروبي.

توقيع مذكرات التفاهم مع الجانب الأوروبى فى قطاع النقل

وشهد وزير النقل كامل الوزير توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع الجانب الأوروبي فى قطاع النقل والسكة الحديدية ومجال تشغيل النقل الذكي.