الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الحكومة والقطاع الخاص يوقعان 5 مذكرات تفاهم مع الجانب الأوروبى

الحكومة والقطاع الخاص
الحكومة والقطاع الخاص يوقعان 5 مذكرات تفاهم

وقعت الحكومة المصرية والقطاع الخاص 5 مذكرات تفاهم مع الجانب الأوروبي في قطاع النقل والسكة الحديدية، وتشغيل النقل الذكي ومجال التخزين الأخضر وقطاع التأمين. 

وقع وزيرا التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي والتعاون الدولي رانيا المشاط اليوم الأحد على هامش مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، اتفاقية تعاون فيما يخص الصوامع ودعم التخزين الأخضر لمصر مع الجانب الأوروبي.

توقيع مذكرات التفاهم مع الجانب الأوروبى فى قطاع النقل

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رئيس الوزراء يلقى كلمة افتتاحية فى مؤتمر الاستثمار المصرى- الأوروبى

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المفوضية الأوروبية: مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى خطوة لتعزيز التعاون

وشهد وزير النقل كامل الوزير توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع الجانب الأوروبي فى قطاع النقل والسكة الحديدية ومجال تشغيل النقل الذكي.

الحكومة المصرية الجانب الأوروبي قطاع النقل والسكة التموين والتجارة الداخلية الصوامع ودعم التخزين

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