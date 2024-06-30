الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تموين الدقهلية: ضبط 68 مخالفة فى مجال المخابز والأسواق

جانب من الحمله
جانب من الحمله

شنت مديرية التموين بالدقهلية، حملة مكبرة على المخابز والأسواق بنطاق محافظة الدقهلية لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار، للتأكد من الالتزام بالقرارات الصادرة من وزارة التموين.
جاء ذلك بتوجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية ومتابعة السيد دايرة، المشرف العام على مديرية التموين بالدقهلية، وتحت إشراف علي حسن، وكيل المديرية.

 

تفاصيل الحملة

جرى شن حملات متنوعة من المديرية (الرقابة التموينية- البيوع التجارية- الرقابة التجارية) والإدارات التابعة لها ناحية (بندر المنصورة، نبروه).
كما تم المرور على عدد ١٥٠ مخبزًا وتم تحرير عدد ٣٥ مخالفة في مجال الرقابة على المخابز:- عدد ٢ محضر عدم نظافة أدوات العجين، عدد ١ محضر عدم إعطاء بون صرف، عدد ٨ محاضر عدم مطابقة للمواصفات، عدد ٣ محاضر تصرف في دقيق بقيمة (١٤ شيكارة)، عدد ٢ محضر عدم وجود سجل تفتيش، عدد ١٩ محضر نقص وزن ما بين (٩-٢٣) جم.

وتحرير ٣٣ مخالفة في مجال الرقابة على الأسواق كالآتي: عدد ١٩ محضر عدم إعلان عن الأسعار، عدد ١٠ محاضر عدم وجود شهادة صحية، عدد ٣ محاضر بيع بازيد من السعر الرسمى (سجائر)، عدد ١ محضر استخدام أكياس سوداء، وتم ضبط ٤٠٠ علبه سجائر، ٣ كجم أكياس سوداء.
أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرًا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والإحتكار، وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة

وقال محافظ الدقهلية، إنه تم تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

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مديرية التموين الدقهلية حملة مكبرة وزارة التموين ضبط الاسعار

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