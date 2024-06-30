موعد المولد النبوي 2024.. أجندة الإجازات المتبقية من عام 2024

يتسأل الملايين من موظفي الدولة عن موعد المولد النبوي 2024 عبر موقع جوجل البحثي، وذلك منذ انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك حيث تعد إجازة رسمية للدولة بمناسبة ذكرى ميلاد الرسول صل الله عليه وسلم والتي توافق يوم 12 من شهر ربيع الأول وفقا لأهل السنة.

موعد المولد النبوي 2024 في مصر

يحصل الملايين من موظفي الدولة على اجازة رسمية مدفوعة الأجر في موعد المولد النبوي 2024 والذي يصادف يوم الاثنين الموافق 16 سبتمبر 2024 الموافق 12 من شهر ربيع الأول 1446 وذلك في ذكرى الاحتفال بميلاد سيد الخلق محمد بن عبد الله حيث تقام الاحتفالات الدينية في كافة البلاد العربية.

وأكدت دار الإفتاء المصرية جواز الاحتفال بذكرى ميلاد النبي والتعبير عن الفرح والذي يعد أحد أصول الإيمان فقد صح على الرسول صل الله عليه وسلم أنه قال (لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين) وقد احتفال الرسول صل الله عليه وسلم بيوم ميلاده بالصيام حيث ورد عنه أنه كان يصوم يوم الاثنين من كل أسبوع وهو اليوم الذي ولد فيه.

أجندة الاجازات المتبقية من عام 2024

يحصل موظفي القطاع العام والخاص في الدولة على أكثر من 22 يوم اجازة رسمية مدفوعة الأجر خلال العام وجميعها في مناسبات دينية ووطنية واجتماعية والاجازات المتبقية في العام الحالي كما يلي:-

يوم الاثنين الموافق 8 يوليو 2024 اجازة رأس السنة الهجرية 1446.

يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو 2024 اجازة ذكرة ثورة يوليو 1952.

يوم الاثنين الموافق 16 سبتمبر 2024 اجازة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف 1446.

يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر 2024 اجازة انتصارات أكتوبر 1937.

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