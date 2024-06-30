الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد موافقة "الأعلى للجامعات".. بدء إجراءات إنشاء معهد الأورام بجامعة المنوفية

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية

أعلن  الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية عن بدء اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء معهد الأورام،  كمعهد بحثي وعلاجي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، علي إنشائه في جلسته الأخيرة، وحصول الجامعة على موافقة لجنة القطاع الطبي من قبل.

 مستشفى علاج الأورام يقدم الخدمة الطبية لنحو 40000 مريض

وأوضح رئيس الجامعة أن مستشفى علاج الأورام  بالمستشفيات الجامعية، هو المستشفى الوحيد لعلاج الأورام  فى نطاق محافظة المنوفية وتقوم بخدمة المحافظات المجاورة "البحيرة - القليوبية- الغربية"، وقد تم إنشاؤها عام 1998م لتقدم مجموعة من الخدمات التشخيصية  والعلاجية التى يحتاجها مرضى الأورام من خلال الوحدات المختلفة الموجودة بالمستشفى، الذى يقدم الخدمة الطبية لنحو 40000 مريض تقريبًا سنويًا من مرضى الأورام.

 إنشاء معهد الأورام كمرحلة أولى من مراحل إنشاء المدينة الطبية بجامعة المنوفية

وأضاف "القاصد" أنه نظرًا لتزايد أعداد المترددين على مستشفى الأورام بالمستشفيات الجامعية وفى إطار الارتقاء بالخدمة الصحية التي تقدمها المستشفيات الجامعية، فإن الجامعة تسعى خلال المرحلة المقبلة إلى إنشاء معهد الأورام بالجامعة كمرحلة أولى من مراحل إنشاء المدينة الطبية بجامعة المنوفية، وهو معهد أكاديمي يقدم خدمة بحثية تعليمية، بالإضافة إلى مستشفى متكامل لتقديم خدمات تشخيصية وعلاجية لمرضى الأورام، بالإضافة إلى الدور التثقيفي فى الوقاية والاكتشاف المبكر للأورام  .

وقال رئيس الجامعة إنه من المقرر  أن يضم المعهد 6 أقسام تعمل بتكامل من أجل خدمة وعلاج مريض الأورام وهى:  قسم علاج  الأورام،  قسم جراحة الأورام، قسم سرطان الدم، قسم الطب النووى، قسم الإحصاء الطبي والبحث العلمي، وقسم بيولوجيا الأورام.

ولفت القاصد  إلي أن المستهدف من إنشاء المعهد  هو زيادة السعة السريرية بطاقة 400 سرير داخلى، 40 سرير رعاية مركزة، و40 سرير عناية متوسطة، 6 غرف عمليات جراحة أورام لاستيعاب أكبر قدر من مرضى المحافظة والمحافظات المجاورة، فضلا عن  تقديم  المعهد   الخدمات الطبية عن طريق أحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة فى علاج الأورام التي يمتلكها مستشفى الأورام الحالي والتي تحرص الجامعة على استخدام أحدث الأجهزة الطبية في العالم.

أما على الجانب البحثي والأكاديمي فإن معهد الأورام  بجامعة المنوفية سيمنح شهادات علمية أكاديمية، كما سيقوم المعهد بالتدريب العملي للأطباء فى تخصصات علاج الأورام، ومنح درجتي الماجستير والدكتوراه فى تخصصات علاج الأورام  وجراحة الأورام  والطب النووي.

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