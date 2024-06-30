انتهى المايسترو الدكتور مصطفى حلمى، من كل الترتيبات والبروفات الخاصة بحفل ذكرى ثورة 30 يونيو "ثورة شعب" الذى يقام مساء اليوم الأحد، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، وبمشاركة نخبة من نجوم الموسيقى العربية، تحت شعار "ليلة في حب مصر".

بالأحضان وبلادى.. التجهيزات النهائية لاحتفالية نجوم الأوبرا بذكرى 30 يونيو (صور)

ووضع المايسترو مصطفى حلمي، برنامجا فنيا مميزا لتقديمه للجمهور يليق بقيمة الاحتفالية والجمهور يتضمن مجموعة من أهم وأشهر مؤلفات الموسيقى العربية والوطنية الحماسية التى شكلت وجدان الشعب المصرى والعربي وتضم " قصيدة " مصر أجل"، أوبريت "الأرض الطيبة - الوطن الأكبر"، بلدي يا بلدي، سلمولي على مصر، الأرض بتتكلم عربي، مشربتش من نيلها، بحبك وحشتني، يا مصريين، عظيمة يا مصر، مهما خدتني المدن، طوف وشوف، يا بهية، على الربابة، يا بلادي يا بلادي، طوبة فوق طوبة، الله يا بلادنا الله، يا مصر يا أم الأمم، أم الدنيا، حلوة يا بلدي، تتر العائلة، بوابة الحلوانى، وبالأحضان".

تفاصيل احتفالية الأوبرا بذكرى 30 يونيو مع كوكبة من نجوم الموسيقى العربية

أداء نجوم الأوبرا وهم المطربين أحمد عفت، محمد حسن، مؤمن خليل، أحمد عصام، محمد متولي، أحمد سعيد، أشرف وليد، حنان عصام، غادة آدم، إيناس عز الدين، فرح الموجي، منار سمير، ومي حسن.

ومن المقرر أن تبدأ الاحتفالية فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، وتعد هذه الاحتفالية فرصة رائعة للجمهور للاحتفال بروح الثورة المصرية من خلال الموسيقى والأغانى الوطنية التى تملأ القلوب حماسًا وحبًا للوطن.

ووضعت إدارة الأوبرا عدة شروط لحضور حفل ثورة شعب وهى

ـ تُفتح الأبواب لدخول الجمهور لمسرح الحفل في السابعة والنصف مساءً على أن ينطلق الحفل الساعة الثامنة والنصف مساءً.

- الالتزام بالزي اللائق بدار الأوبرا المصرية «ممنوع ارتداء الشورت».

- ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

- غير مسموح بالجلوس إلا فى المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته.

- ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

- الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.

- الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.

- ممنوع التصوير.

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