الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الرئيس السيسى: شغلى الشاغل والأولوية القصوى للحكومة الجديدة تخفيف معاناة المواطن

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ختام كلمته بمناسبة الذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو، رسالة إلى كل المصريين.

وقال الرئيس السيسي: "إلى كل رجل مصري وسيدة مصرية يتحملان مشاق الحياة، وارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة من أجل توفير الحياة الطيبة إلى أبنائهما، أتوجه بالحديث إلى المكافحين الشرفاء من أبناء شعب مصر العظيم على اتساع الوطن، أعلم بشكل كامل حجم المعاناة، أؤكد لكم أن شغلي الشاغل والأولوية القصوى للحكومة الجديدة تخفيف تلك المعاناة، وإيجاد المزيد من فرص العمل وبناء مستقبل أفضل لجميع أبناء مصر الكرام".

السيسى فى ذكرى 30 يونيو: مصر لن تتخلى أبدًا عن إصرارها على عبور كل التحديات

السيسي المصريين أبناء شعب مصر حكومة الجديدة

مواد متعلقة

دمج حقائب واستحداث وزارات.. أحمد موسى يكشف ملامح الحكومة الجديدة

تسجيل خطير لمكالمة مُسربة بين عمرو واكد ومحمود وهبة تكشف مخططهم لنشر الفوضى

أحمد موسى يفضح مخطط الإخوان واستغلالهم أزمة الكهرباء لإسقاط الدول

أحمد موسى يذيع تسجيلا صوتيا لإرهابى إخوانى يستغل أزمة الكهرباء للتحريض على الفوضى

"مشكلة الكهرباء على وشك الانتهاء".. مسئول سابق يوضح التفاصيل

"ربنا يهديهم أو ياخدهم".. عزة مصطفى توجه رسالة لمنتقدى طالبة أسيوط

فتاة جامعة أسيوط تبكى وتكشف كواليس فيديو الرقص: أنا ناجحة من غير تريند

"التعليم" تفجر مفاجأة عن جروبات الغش الإلكترونى فى امتحانات الثانوية العامة

الأكثر قراءة

أحمد سليمان يكشف حقيقة تغريم الزمالك 500 ألف دولار بسبب مباراة الكونفدرالية

سر اعتذارات الحكومة الجديدة ومشكلة فى الأهلى بسبب "لقطة عاشور" وإسرائيل تخترق حاجز الصوت فوق بيروت

"اطمئنوا".. التعليم توجّه رسالة لطلاب الثانوية العامة حول امتحان الفيزياء

دمج حقائب واستحداث وزارات.. أحمد موسى يكشف ملامح الحكومة الجديدة

إحالة حكم مباراة الأهلى وفاركو للتحقيق بسبب إمام عاشور

إنجازات 30 يونيو.. "تفهنا العزب" في الغربية تتحول إلى قرية نموذجية بفضل "حياة كريمة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة ملش

يوم أن خرجنا وعُدنا بمصر

ماجد حبته

أحد عشر دهرًا

د. منى حلمى

تضخم المواعظ.. لماذا؟

لواء.حمدى البطران

خيمة القذافى

حسين دعسة

قبل فوات الأوان.. كيف يفكر الأمن القومى الإسرائيلى؟

د.أحمد الخميسى

مصر المحروسة.. ميت مليون بوسة

سارة شريف

أوقفوا الحرب وأعلنوا الانتصار

ماجد حبته

القارة العجوز وإمكانات مصر

صور

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

"لحظات وداع" بين أولياء الأمور وأبنائهم قبل امتحانات الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر

مسئولون فى البيت الأبيض: نتنياهو رجل مجنون

اليوم الـ267 للعدوان على غزة.. الاحتلال يحرق خيام النازحين ويواصل جرائمه