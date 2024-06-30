الرئيس السيسى: شغلى الشاغل والأولوية القصوى للحكومة الجديدة تخفيف معاناة المواطن

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ختام كلمته بمناسبة الذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو، رسالة إلى كل المصريين.

وقال الرئيس السيسي: "إلى كل رجل مصري وسيدة مصرية يتحملان مشاق الحياة، وارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة من أجل توفير الحياة الطيبة إلى أبنائهما، أتوجه بالحديث إلى المكافحين الشرفاء من أبناء شعب مصر العظيم على اتساع الوطن، أعلم بشكل كامل حجم المعاناة، أؤكد لكم أن شغلي الشاغل والأولوية القصوى للحكومة الجديدة تخفيف تلك المعاناة، وإيجاد المزيد من فرص العمل وبناء مستقبل أفضل لجميع أبناء مصر الكرام".