خارجية النواب: مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى يعكس الثقة الدولية فى المسار الاقتصادى

ثمّنت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، مؤكدة أن المؤتمر سيدعم الاقتصاد الوطني وسيفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، وفتح المزيد من الشراكات التي تعكس الثقة الدولية في المسار الاقتصادي المصري.

وأوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، أن الهدف الرئيسي من المؤتمر هو تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي من خلال جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة، مشيرة إلى أن انعقاد هذا المؤتمر يمثل اعترافًا مباشرًا بقوة الاقتصاد المصري.

تعزيز التنمية المستدامة في مصر

وأشارت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، إلى أن المؤتمر يهدف أيضًا إلى تعزيز التنمية المستدامة في مصر ودعم الاقتصاد الأخضر، مع التركيز على الابتكار والتكنولوجيا في القطاعات الاقتصادية المختلفة، كما يهدف إلى تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الطرفين.

وأكدت النائبة، أن المؤتمر سيعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص من الجانبين المصري والأوروبي، بالإضافة إلى وجود بعض المشروعات التي يعتزم الاتحاد الأوروبي تمويلها خلال الفترة المقبلة في القطاعات ذات الأولوية، مثل إنتاج الهيدروجين الأخضر، وتابعت: "المؤتمر سيفتح الباب أمام شراكات جديدة تساهم في نقل التكنولوجيا وتوفير فرص عمل جديدة للشباب المصري".

تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي

وفي وقت سابق اليوم قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، إن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي خطوة في تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في عدة قطاعات يضيف إلى التنمية المستدامة في مصر ويساعد على تحقيق رؤية مصر 2030.

وأضاف، خلال كلمته في اليوم الثاني لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، بحضور الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء: "القطاعات التي ناقشناها خلال المؤتمر تساعد على تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتساعد على جذب استثمارات إلى مصر، وعلى سبيل المثال الشراكة في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة لتعزيز الأمن فيما يتعلق بالطاقة والاقتصاد الدائري وتعزيز الابتكار والإبداع، وهذا يساعد في نمو الاقتصاد إضافة إلى الصناعة.