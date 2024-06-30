الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السيسى: شعب مصر أصيل لا ينسى مَن ضحوا لأجله وسنعمل جميعًا على بناء وطن قوى

السيسي
السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مصر- رغم التحديات- تمضي على طريق التنمية والنهضة، وبإذن الله العلي القدير لا رجعة عن هذا المسار وعن تحقيق الحلم المصري في التقدم والحياة الكريمة لجميع المواطنين. 

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمة أذاعتها قناة القاهرة الإخبارية: أتقدم بتحية إجلال واحترام لجميع شهداء الوطن من أبنائنا الذين قدموا حياتهم ثمنًا لبقاء الوطن وحمايته، نشد على أيادي أسرهم.

وأكد الرئيس السيسي أن: شعب مصر أصيل لا ينسى من ضحوا لأجله وسنعمل جميعًا على بناء وطن قوي كريم يليق بحجم التضحية التي ستظل تاجًا فوق رءوسنا ينير لنا الطريق نحو المستقبل الذى نتطلع إليه.

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