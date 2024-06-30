وزير المالية: تعزيز التعاون مع "الأمم المتحدة الإنمائى" لدعم فرص التمويل الأخضر والمستدام

أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، تطلع مصر إلى تعزيز التعاون المشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بما يسهم في دعم فرص التمويل الأخضر والمستدام بمصر، اتساقًا مع ما تبذله الدولة من جهود ملموسة للتحول الأخضر، على نحو يساعد في دفع مشروعات التنمية المستدامة والإسهام في تحسين مستوى المعيشة.

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

جاء ذلك خلال عقد وزير المالية لقاءً ثنائيًا مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبدالله الدردري، على هامش مشاركتهما في مؤتمر الاستثمار المصري- الأوروبي، الذي ينعقد برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال الوزير: "إننا نتطلع أيضًا إلى تعميق التعاون المشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وإلى تطوير أدوات التمويل لمساندة برامج الإصلاح الهيكلي المحفز للنمو الاقتصادي".

تهيئة مناخ استثماري

وأضاف: "إننا قطعنا خطوات كبيرة لتهيئة مناخ استثماري أكثر تنافسية إقليميًا ودوليًا، عبر سياسات تحفيزية جاذبة، وبنية تحتية متطورة وقوية وقادرة على استيعاب الأنشطة الإنتاجية الجديدة والتوسعات الاستثمارية"، مشيرًا إلى أننا نبذل جهودًا كبيرة للدفع بالقطاع الخاص لقيادة النمو والتشغيل، وتنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية لتحقيق التنمية وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل سنويًا.

بدوره.. أكد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبدالله الدردري، استعداده لتقديم كل أوجه الدعم في التعامل مع ملفات إدارة الدين لتخفيضه وتخفيف أعبائه، معربًا عن استعداده أيضًا لعمل برامج مع مصر؛ لرفع مستوى واجتذاب الكفاءات وتنمية المهارات في مجالات إدارة المالية العامة.