الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير المالية: تعزيز التعاون مع "الأمم المتحدة الإنمائى" لدعم فرص التمويل الأخضر والمستدام

وزير المالية الدكتور
وزير المالية الدكتور محمد معيط

أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، تطلع مصر إلى تعزيز التعاون المشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بما يسهم في دعم فرص التمويل الأخضر والمستدام بمصر، اتساقًا مع ما تبذله الدولة من جهود ملموسة للتحول الأخضر، على نحو يساعد في دفع مشروعات التنمية المستدامة والإسهام في تحسين مستوى المعيشة.

 

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

جاء ذلك خلال عقد وزير المالية لقاءً ثنائيًا مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبدالله الدردري، على هامش مشاركتهما في مؤتمر الاستثمار المصري- الأوروبي، الذي ينعقد برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال الوزير: "إننا نتطلع أيضًا إلى تعميق التعاون المشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وإلى تطوير أدوات التمويل لمساندة برامج الإصلاح الهيكلي المحفز للنمو الاقتصادي".

 

تهيئة مناخ استثماري 

وأضاف: "إننا قطعنا خطوات كبيرة لتهيئة مناخ استثماري أكثر تنافسية إقليميًا ودوليًا، عبر سياسات تحفيزية جاذبة، وبنية تحتية متطورة وقوية وقادرة على استيعاب الأنشطة الإنتاجية الجديدة والتوسعات الاستثمارية"، مشيرًا إلى أننا نبذل جهودًا كبيرة للدفع بالقطاع الخاص لقيادة النمو والتشغيل، وتنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية لتحقيق التنمية وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل سنويًا.

بدوره.. أكد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبدالله الدردري، استعداده لتقديم كل أوجه الدعم في التعامل مع ملفات إدارة الدين لتخفيضه وتخفيف أعبائه، معربًا عن استعداده أيضًا لعمل برامج مع مصر؛ لرفع مستوى واجتذاب الكفاءات وتنمية المهارات في مجالات إدارة المالية العامة.

وزير المالية الدكتور محمد معيط برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التمويل الأخضر الامم المتحدة

مواد متعلقة

وزير المالية: قطعنا خطوات كبيرة لتهيئة مناخ استثمارى أكثر تنافسية إقليميًا ودوليًا

"المالية": مؤسسات دولية تبرز إيجابية سداد مصر 25 مليار دولار من ديونها

الأكثر قراءة

أحمد سليمان يكشف حقيقة تغريم الزمالك 500 ألف دولار بسبب مباراة الكونفدرالية

سر اعتذارات الحكومة الجديدة ومشكلة فى الأهلى بسبب "لقطة عاشور" وإسرائيل تخترق حاجز الصوت فوق بيروت

"اطمئنوا".. التعليم توجّه رسالة لطلاب الثانوية العامة حول امتحان الفيزياء

دمج حقائب واستحداث وزارات.. أحمد موسى يكشف ملامح الحكومة الجديدة

إحالة حكم مباراة الأهلى وفاركو للتحقيق بسبب إمام عاشور

إنجازات 30 يونيو.. "تفهنا العزب" في الغربية تتحول إلى قرية نموذجية بفضل "حياة كريمة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة ملش

يوم أن خرجنا وعُدنا بمصر

ماجد حبته

أحد عشر دهرًا

د. منى حلمى

تضخم المواعظ.. لماذا؟

لواء.حمدى البطران

خيمة القذافى

حسين دعسة

قبل فوات الأوان.. كيف يفكر الأمن القومى الإسرائيلى؟

د.أحمد الخميسى

مصر المحروسة.. ميت مليون بوسة

سارة شريف

أوقفوا الحرب وأعلنوا الانتصار

ماجد حبته

القارة العجوز وإمكانات مصر

صور

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

"لحظات وداع" بين أولياء الأمور وأبنائهم قبل امتحانات الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر

مسئولون فى البيت الأبيض: نتنياهو رجل مجنون

اليوم الـ267 للعدوان على غزة.. الاحتلال يحرق خيام النازحين ويواصل جرائمه