الأحد 30 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مرض المناعة وعلاقاته بهلع طلاب الثانوية العامة.. طبيب يوضح

الثانوية العامة
الثانوية العامة

تزامنا مع حالات الإغماء والقلق التي يصاب بها طلاب الثانوية العامة بعد انتهاء أداء الامتحانات مباشرة، قال الدكتور محمد أبوعامر، متخصص في المناعة والطفيليات، إن القلق والتوتر والضغط العصبي تؤثر بشكل كبير على كل أجهزة الجسم وخصوصا الجهاز العصبي والجهاز المناعي.

 

وأضاف الدكتور محمد أبوعامر، في تصريحات خاصة لموقع “ الدستور”، أن التواصل والعلاقة بين الجهاز المناعي والجهاز العصبي كبيرة، وتشمل عدة طرق مختلفة لتنظيم عمل الجسم، لذا هناك علاقة مؤكدة بين نشاط وصحة الجهاز المناعي وبين الحالة النفسية  لطلاب الثانوية العامة، وعلمياََ يؤدي القلق والتوتر  لمشكلات متعلقة بالمزاج وصحة الجهاز العصبي وارتفاع مستوى هرمونات الإجهاد والتوتر في الجسم ومنها هرمون الكورتيزول وهرمون الأدرينالين، ممّا يزيد من الضغط على الجهاز المناعي وبالتالي إضعافه.

 

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لذا قد تلاحظ في الكثير من الأبحاث العلمية أنه ومع زيادة التوتر والقلق النفسي لأي سبب كان، فإنه قد يزداد خطر بعض المشكلات الصحية الآتية:

 

مرض المناعة وعلاقاته بهلع طلاب الثانوية العامة.. طبيب يوضح

1_زيادة خطر العدوى وتكرارها.
2_بطء التئام الجروح.
3_التأثير سلبًا على صحة الجلد والبشرة من خلال زيادة وتفاقم مشكلة حب الشباب مثلًا.
4_زيادة خطر الإصابة بالأمراض المناعية أو تفاقم أعراضها مثل التهاب المفاصل والتصلب العضلي والأكزيما والصدفية والربو.
5_الأمراض النفسية وجهاز المناعة.
6_ زيادة الضغط على القلب والأوعية الدموية مما قد يسبب أمراضا خطيرة قد تصل إلى الوفاة،
وتكمن العلاقة بين الجهازين من خلال انتقال السيتوكين إلى الدماغ، وتأثيره على النواقل العصبية المتحكمة بالمزاج والصحة النفسية، فيؤدي إلى اضطراب مستويات السيروتونين والدوبامين والجلوتاميت، وبالتالي زيادة خطر الإصابة بالأمراض النفسية مثل: الاكتئاب القلق أو الانفصام وزيادة الضغط على القلب والأوعية الدموية وزيادة نسبة ومستويات السكر في الدم.

وبالتالي تصبح قدرة جهازهم المناعي أقل في مقاومة الأمراض، وقد تصبح فعالية اللقاحات أقل عندهم مقارنة بالأصحاء، ونُلاحظ أيضًا أن مرض الاكتئاب يرتبط بزيادة خطر أمراض القلب وقد يسبب هبوطا حادا في الدورة الدموية وقد تصل إلى الوفاة.

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