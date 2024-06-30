الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السيسى: مصر أغاثت الأشقاء الفلسطينيين بكل ما أوتيت من قوة وعزم

السيسي
السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الدولة المصرية تعمل بكل طاقتها ليل نهار لبناء المصانع وتحديثها، واستصلاح الصحراء بملايين الأفدنة، وتحسين الصحة والتعليم بما يليق بقدر الإنسان المصري، وتشييد الطرق وشبكات الطاقة والمياه والري، وإنشاء وتطوير شبكة استراتيجية من الموانئ، والربط بين جميع خطوط الدولة بوسائل مواصلات متنوعة سريعة وحديثة.  

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمة أذاعتها القاهرة الإخبارية: شعب مصر الأبي لا يخفى عليكم ما تمر به المنطقة من تغيرات خطيرة خلال الفترة الأخيرة، فما بين الحرب الإسرائيلية الغاشمة في قطاع غزة التي غاب فيها ضمير الإنسانية، وصمت عنها المجتمع الدولي، وأدار وجهه عن عشرات الآلاف من الضحايا الأبرياء والمشردين والمنكوبين، كان موقف مصر نبيلًا وشريفًا ووطنيًا.

وتابع: لم تصمت مصر بالفعل قبل القول عن إغاثة الأشقاء الفلسطينيين بكل ما أوتي من قوة وعزم، وكذلك صمدت بعزة وكرامة أمام مساعي التهجير، وأسمعت صوتها واضحًا جليًا حماية لأمنها القومي، ومنعًا لتصفية الحق الفلسطيني.

مواد متعلقة

السيسى فى ذكرى 30 يونيو: مصر لن تتخلى أبدًا عن إصرارها على عبور كل التحديات

"القاهرة الإخبارية": روسيا تقصف مبنى سكنيًا من 9 طوابق وسط أوكرانيا

"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يعاود التوغل بمنطقة الشاكوش وإصابة عدد آخر من النازحين

إعلام فلسطينى: عشرات الشهداء قرب مدرسة بدر ومسجد ذو النورين بحى الشجاعية

الصحة الفلسطينية: 52 شهيدًا و320 مصابًا منذ اجتياح حى الشجاعية قبل يومين

"القاهرة الإخبارية": الاحتلال الإسرائيلى يتعمد استهداف طواقم الإسعاف والدفاع المدنى

"ضحيتها 40 شهيدًا و224 مصابًا".. 3 مجازر بقطاع غزة خلال 24 ساعة

"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يمنع دخول شاحنات المساعدات الإغاثية والأدوية والمستلزمات الطبية لغزة

الأكثر قراءة

أحمد سليمان يكشف حقيقة تغريم الزمالك 500 ألف دولار بسبب مباراة الكونفدرالية

سر اعتذارات الحكومة الجديدة ومشكلة فى الأهلى بسبب "لقطة عاشور" وإسرائيل تخترق حاجز الصوت فوق بيروت

"اطمئنوا".. التعليم توجّه رسالة لطلاب الثانوية العامة حول امتحان الفيزياء

دمج حقائب واستحداث وزارات.. أحمد موسى يكشف ملامح الحكومة الجديدة

إحالة حكم مباراة الأهلى وفاركو للتحقيق بسبب إمام عاشور

رسميا.. موعد إجازة 30 يونيو 2024 ورأس السنة الهجرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة ملش

يوم أن خرجنا وعُدنا بمصر

ماجد حبته

أحد عشر دهرًا

د. منى حلمى

تضخم المواعظ.. لماذا؟

لواء.حمدى البطران

خيمة القذافى

حسين دعسة

قبل فوات الأوان.. كيف يفكر الأمن القومى الإسرائيلى؟

د.أحمد الخميسى

مصر المحروسة.. ميت مليون بوسة

سارة شريف

أوقفوا الحرب وأعلنوا الانتصار

ماجد حبته

القارة العجوز وإمكانات مصر

صور

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

"لحظات وداع" بين أولياء الأمور وأبنائهم قبل امتحانات الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر

مسئولون فى البيت الأبيض: نتنياهو رجل مجنون

اليوم الـ267 للعدوان على غزة.. الاحتلال يحرق خيام النازحين ويواصل جرائمه