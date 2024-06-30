الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس الوزراء: الاتحاد الأوروبى شريك استراتيجى لمصر فى التجارة والاستثمار

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن الاتحاد الأوروبي الشريك الاستراتيجي الأول لمصر فيما يخص التجارة والاستثمار وسوف يستمر الأمر على ذلك، متابعًا: "نحن نتوقع ونأمل أن تستمر العلاقات والتوسع فيها في المستقبل القريب بما يدعم مصالح الطرفين".

فرصة

وأضاف رئيس الوزراء، خلال مشاركته في جلسة حوارية في اليوم الثاني لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي والذي ينعقد في مركز المنارة: "لدينا أيدٍ عاملة كبيرة وشابة ومتعلمة، وذلك يمثل فرصة ممتازة لكثير من التخصصات التي قد يكون الاتحاد الأوروبي مهتمًا بها.. وهذه الأيدي العاملة تمثل إحدى أكبر نقاط القوة الناعمة لمصر ويمكن تدريبهم بما يفيد مصر والاتحاد الأوروبي".

رئيس الوزراء يلقى كلمة افتتاحية فى مؤتمر الاستثمار المصرى- الأوروبى

 

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