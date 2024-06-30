الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ماذا سيحدث حال فوز اليمين المتطرف فى انتخابات البرلمان الفرنسى اليوم؟

البرلمان الفرنسي
البرلمان الفرنسي

أكدت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، أن تغيرات جوهرية ستحدث في فرنسا حال فوز أحزاب اليمين المتطرف في الانتخابات البرلمانية الفرنسية، فقد انطلقت اليوم العملية الانتخابية في إطار الجولة الأولى من انتخابات البرلمان الفرنسي المبكرة التي دعا لها الرئيس إيمانويل ماكرون.

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"الجارديان": إيمانويل ماكرون يواجه تحديات أمام اليمين المتطرف فى فرنسا

هل يفوز اليمين المتطرف في انتخابات فرنسا؟ 

وتوجه الناخبون الفرنسيون إلى صناديق الاقتراع اليوم في لحظة استثنائية في تاريخهم السياسي في إطار الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية المبكرة التي يمكن أن تشهد أول حكومة يمينية متطرفة في البلاد منذ الاحتلال النازي في الحرب العالمية الثانية.

وتتنافس ثلاث كتل سياسية رئيسية في انتخابات فرنسا وهى حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، وتحالف الرئيس إيمانويل ماكرون الوسطي، وائتلاف الجبهة الشعبية الجديدة الذي يضم يسار الوسط والخضر وقوى اليسار المتشدد.

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"الجارديان": إيمانويل ماكرون يواجه تحديات أمام اليمين المتطرف فى فرنسا

نظام الانتخابات البرلمانية الفرنسية  

ووفقًا للوكالة فإن النظام الفرنسي معقد، حيث  يتم انتخاب المشرعين حسب المنطقة، ويتطلب المرشح البرلماني حصوله على أكثر من 50% من الأصوات ليتم انتخابه اليوم بشكل مباشر.

وإذا فشل ذلك، فإن المتنافسين الأوائل، إلى جانب أي شخص آخر حصل على دعم أكثر من 12.5% ​​من الناخبين المسجلين، سينتقلون إلى جولة ثانية.

وفي بعض الحالات، يصل ثلاثة أو أربعة أشخاص إلى الجولة الثانية، على الرغم من أن البعض قد يتنحى لتحسين فرص منافس آخر - وهو تكتيك غالبًا ما كان يستخدم في الماضي لمنع مرشحي اليمين المتطرف.

ومن المتوقع أن يكشف زعماء الحزب الرئيسيون عن استراتيجيتهم بين الجولتين، وهذا يجعل نتيجة الجولة الثانية غير مؤكدة إلى حد كبير، وتعتمد على المناورات السياسية وكيفية تفاعل الناخبين.

ويأمل التجمع الوطني اليميني المتطرف، الذي يتقدم في جميع استطلاعات الرأي قبل الانتخابات، في الفوز بالأغلبية المطلقة، أو على الأقل 289 مقعدًا من أصل 577 مقعدًا.

والجمعية الوطنية، أو مجلس النواب، هي أقوى مجلسين في البرلمان الفرنسي وله القول الفصل في عملية صنع القانون في مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه المحافظون.

تداعيات فوز اليمين المتطرف في فرنسا 

ووفقًا للوكالة فإنه إذا حصلت قوة سياسية أخرى غير تحالف الرئيس الفرنسي "الوسطي" على الأغلبية، فسوف يضطر ماكرون إلى تعيين رئيس وزراء ينتمي إلى تلك الأغلبية الجديدة.

وفي مثل هذا الوضع - الذي يطلق عليه "التعايش" في فرنسا - ستنفذ الحكومة سياسات تختلف عن خطة الرئيس.

وشهدت الجمهورية الفرنسية الحديثة ثلاث حالات تعايش، كان آخرها في عهد الرئيس المحافظ جاك شيراك، مع رئيس الوزراء الاشتراكي ليونيل جوسبان، في الفترة من 1997 إلى 2002.

وقال المؤرخ السياسي جان جاريجيز: "في حالة التعايش، فإن السياسات المطبقة هي في الأساس سياسات رئيس الوزراء".

ويضعف الرئيس في الداخل أثناء التعايش، لكنه لا يزال يتمتع ببعض السلطات فيما يتعلق بالسياسة الخارجية والشئون الأوروبية والدفاع، لأنه مسئول عن التفاوض والتصديق على المعاهدات الدولية، الرئيس هو أيضًا القائد الأعلى للقوات المسلحة في البلاد، وهو الشخص الذي يحمل الرموز النووية.

وأضاف جاريجيز: "من الممكن أن يقوم الرئيس بمنع أو تعليق تنفيذ عدد معين من مشاريع رئيس الوزراء مؤقتًا، لأنه يتمتع بصلاحية التوقيع أو عدم التوقيع على المراسيم".

الانتخابات البرلمانية الفرنسية إيمانويل ماكرون انتخابات فرنسا فرنسا اليمين المتطرف

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