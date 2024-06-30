عبدالجواد: ثورة 30 يونيو ساهمت فى بناء الإنسان المصرى وتطوير الخدمات المقدمة له

أكد النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وأمين التنظيم، أن ثورة 30 يونيو كان لها انعكاس كبير بشأن التحول لمفهوم بناء الإنسان في كافة القطاعات، خاصة مع تدشين الجمهورية الجديدة التى ترفع شعار بناء الإنسان المصري، وتهتم بتحسين مستوى معيشته وثقافته ووعيه وتغرس فيه الهوية الوطنية، والاهتمام بتقديم أفضل الخدمات الصحية له بعدما شهد قطاع الصحة تطورًا ملحوظا من خلال بناء المستشفيات وتحديث البنية التحتية الصحية، وإطلاق حملات طبية تهدف إلى مكافحة الأمراض المزمنة وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

بناء الإنسان المصري

وأضاف "عبدالجواد"، أن الدولة المصرية عملت بعد ثورة 30 يونيو على بناء الإنسان المصري من خلال دعم الفنون والثقافة بشكل كبير، وإقامة المهرجانات الثقافية والفنية، وتشجيع الرياضة بمختلف أنواعها، وهذا الدعم ساهم في بناء شخصية متكاملة للمواطن المصري، تجمع بين الثقافة واللياقة البدنية، لافتًا إلى أن المرأة المصرية كان لها نصيب كبير من الاهتمام، حيث كانت أُولى الخطوات التنفيذية بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2017 عامًا للمرأة المصرية وتم فيه الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، بجانب التمكين السياسى.

وأشار نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إلى أن الدولة المصرية اتخذت كافة التدابير التى ضمنت تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبًا في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، حيث حصلت المرأة عام 2016 على 90 كرسيًا في البرلمان ما جعلها تمثل نسبة ملحوظة تجاوزت 15%، والمستهدف في 2030 الوصول لـ35% لتشارك في الحياة السياسية ويكون لها يد في صنع القرار، وهو ما يكشف حرص القيادة السياسية، ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستمرارية الخطوات نحو تمكين المرأة المصرية، والاعتماد عليها في المناصب القيادية والتنفيذية.

عبدالجواد: 30 يونيو عبرت عن إرادة شعبية عارمة لاستعادة الدولة

وأوضح "عبدالجواد"، أن ثورة 30 يونيو عبرت عن إرادة شعبية عارمة لاستعادة الدولة المصرية وبناء مستقبل أفضل لجميع أبنائها، خاصة في ظل النجاحات التي حققتها ثورة 30 يونيو في مجال بناء الإنسان، وترسيخ مفهوم المشاركة السياسية والوعي الوطني وتنمية الهوية، وهو ما يؤكد قدرة الدولة على تحقيق تغيير حقيقي ومستدام وبفضل هذه الجهود، وهو ما انعكس على ما تشهده مصر اليوم من استقرار وقوة، والقدرة على مواجهة التحديات الراهنة.