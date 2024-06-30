غدا.. اجتماع عربي مشترك لوزارتي الصحة والمالية لمتابعة تنفيذ "الاستراتيجية العربية لموازنة صديقة للصحة"

دعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إلى عقد اجتماع عربي مشترك لوزارات الصحة والمالية غدا الاثنين وبعد غد الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة؛ لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية لموازنة صديقة للصحة، واستعراض أهدافها ووضع خطة تنفيذية من خلال المناقشات مع الجهات المعنية من وزارات الصحة والمالية لتعزيز سبل المضي قدما في تحقيق أهدافها المنشودة، وذلك بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة لسكان الدول العربية، والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.

مجلس وزراء الصحة

وقالت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية ، في بيان اليوم الأحد، إن ذلك يأتي في إطار متابعة تنفيذ القرار رقم 3 الصادر عن الدورة العادية 59 لمجلس وزراء الصحة العرب بتاريخ 21 مايو 2023 في جنيف، بشأن إطلاق الاستراتيجية العربية لموازنة صديقة للصحة.

وأوضحت السفيرة هيفاء أبو غزالة، أن هذه الاستراتيجية تعتبر مرجعا للدول العربية لتطوير ميزانيات صحية أكثر استجابة ومرونة لاحتياجات سكانها، وتعزيز أنظمتها الخاصة بالإدارة المالية العامة للتقدم نحو التغطية الصحية الشاملة، وتحدد الاستراتيجية المبادئ التي تسمح بمشاركة أكبر لقطاع الصحة في تدخلات الإدارة المالية العامة المعنية بتقديم خدمات صحية أكثر كفاءة وتوسيع الحيز المالي للصحة.

تعزيز سياسات الإنفاق

وأشارت إلى أن هذه الاستراتيجية تعطي الأولوية لدور وزارات الصحة في ضمان فعالية وكفاءة الأموال العامة من خلال تعزيز سياسات الإنفاق لإفساح المجال لنفقات صحية جديدة ضمن إجمالي الميزانية الحالية خاصة في إطار القدرة المحدودة على زيادة الإيرادات العامة، منوهة إلى أن الميزانية تعد مهمة للصحة، حيث إن هناك إجماعا متزايدا بين صانعي السياسات على مستوى العالم على أن التمويل العام أساسي لإحراز تقدم نحو التغطية الصحية الشاملة، لافتة إلى أن أحد الجوانب الرئيسية للميزانيات الصديقة للصحة هو طريقة إدارة هذه الموارد العامة.