الرئيس السيسى: ثورة 30 يونيو نطقت بالقول الفصل بين الوطنية ومحاولات خطف البلد

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر تحتفل اليوم بذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو المجيدة التي نطقت بالقول الفصل بين الوطنية المصرية الخالدة ومحاولات هدمها أو خطفها لصالح قوى غير وطنية.

وأضاف الرئيس في كلمة أذاعتها قناة "القاهرة الإخبارية"، إن ثورة 30 يونيو هو اليوم الذي قال فيه المصريون كلمتهم وحفظوا وطنهم واستردوا مقدرات دولتهم وأنهوا فترة عصيبة من الفوضىى والدمار، وساروا على طريق الخير والنماء والتقدم رغم كل الصعاب والتحديات بعد أن أعادوا اكتشاف قوة وصلابة الإنسان المصري، وعبروا عن حقيقة معدنه الأصيل، معاني الشرف والفخر والبطولة.