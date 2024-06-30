الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خصم 30% على إصدارات "القومي للترجمة" بمناسبة الاحتفال بذكرى 30 يونيو

المركز القومي للترجمة
المركز القومي للترجمة

يحتفل المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، بذكرى ثورة 30 يونيو، بخصومات 30% على جميع إصداراته، خلال الفترة من غد الإثنين وحتى الخميس 4 يوليو المقبل.

ويقدم المركز عشرات الإصدارات الجديدة بمنفذ البيع، نذكر منها: "ثلاثون مليون كلمة: بناء مخ الطفل" من ترجمة أسماء راغب نوار، "الغرب اللاتيني كما رآه العرب المسلمون" من ترجمة اّمال علي مظهر، و"صعود الفراعنة وسقوطهم" من ترجمة أحمد زكي محمد.

إصدارات المركز القومي للترجمة

كما تضم قائمة الإصدارات الحديثة ما يلي: "الذاكرة الاجتماعية: رؤية جديدة للماضي" من ترجمة هدى زكريا، "حول العدالة على كوكبنا" من ترجمة كرم عباس، "الفلسفة الطبية: مفاهيم في الطب" من ترجمة محمود خيال، "الإمبراطورية الروسية والجزيرة العربية والخليج" من ترجمة عامر محمد عامر، محمد نصر الجبالي ووائل فهيم، "قرن الدماء 1914-2014 - الحروب العشرون التي غيرت العالم" من ترجمة إقبال سمير خليفة، "الأسطورة البدوية: في كتابات رحالة القرنين الثامن عشر والتاسع عشر" من ترجمة منى زهير الشايب.

سلسلة الإبداع القصصي

ومن سلسلة الإبداع القصصي "عوالم اليسون بليكس المفقودة" من ترجمة مصطفى سالم، "عصر البراءة: الفيزياء النووية بين الحربين العالميتين الأولى والثانية" من ترجمة محمد العجمي، "المغول والعالم الإسلامي: من الغزو إلى اعتناق الإسلام" من ترجمة منى زهير الشايب، "الحداثة والشمولية في الفاشية الإيطالية"من ترجمة حسين محمود ونجلاء والي، "الأدب والعلم: التأثير والتفاعل الاجتماعي" من ترجمة شرقاوي حافظ وإبراهيم عبد التواب، "لماذا تحتاج النظم الديمقراطية إلى العلم"من ترجمة محمد مدين وأسامة رسلان، "اّفاق مغايرة: المحيط الهندي في عصر الإمبريالية العالمية" من ترجمة أماني فايز، و"مصر في العقد الأخير المديد عن القرن التاسع عشر" من ترجمة سارة عناني.

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المركز القومي للترجمة القومي للترجمة الدكتورة كرمة سامي ذكرى ثورة 30 يونيو 30 يونيو اصدارات المركز القومي للترجمة

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