الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منتخب إنجلترا يتحدى سلوفاكيا فى دور الـ16 من يورو 2024

منتخب إنجلترا
منتخب إنجلترا

يلتقي منتخب إنجلترا نظيره سلوفاكيا على ملعب "فيلتينس أرينا"، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة منتخب إنجلترا ضد سلوفاكيا في يورو 2024، اليوم الأحد، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وانطلقت منافسات النسخة السابعة عشرة لبطولة كأس الأمم الأوروبية، يوم 14 يونيو، وتستمر على الأراضي الألمانية حتى يوم 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

منتخب إنجلترا يواجه سلوفاكيا في يورو 2024

ويسعى منتخب إنجلترا، تحت قيادة المدرب جاريث ساوثجيت، لمواصلة نغمة الانتصارات، مستغلًا حظوظه الأكبر في خطف بطاقة التأهل للدور ربع النهائي من بطولة يورو 2024.

ويأمل جاريث ساوثجيت في تحسن أداء منتخب إنجلترا أمام سلوفاكيا، بعد الظهور الضعيف خلال مواجهات مرحلة دور المجموعات من البطولة، ليتم توجيه انتقادات قوية ضد الفريق؛ بسبب تراجع مستوى معظم نجومه.

وكان المنتخب الإنجليزي قد تأهل للدور ثمن النهائي من المسابقة،  بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط، عقب الفوز على صربيا، وتعادله مع كل من الدنمارك وسلوفينيا.

في المقابل، يرغب منتخب سلوفاكيا في تحقيق المفاجأة ومحاولة إقصاء إنجلترا، من أجل الصعود للدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أوروبا.

وكان منتخب سلوفاكيا قد تأهل لدور الـ16 من المسابقة، بعدما احتل المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، عقب تحقيقه انتصارًا مفاجئًا أمام بلجيكا، وتعادله مع رومانيا، بينما خسر أمام أوكرانيا.

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تاريخ مواجهات إنجلترا وسلوفاكيا

ويتفوق المنتخب الإنجليزي تاريخيًا أمام نظيره السلوفاكي قبل مواجهة الليلة، حيث تقابلا في 6 مباريات من قبل.

وخلال هذه المواجهات، لم يتذوق منتخب إنجلترا مرارة الهزيمة، حيث حقق 5 انتصارات، وتعادلًا وحيدًا بدون أهداف، وذلك كان في دور المجموعات لبطولة يورو 2016.

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