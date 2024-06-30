الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحديث لحظي الآن.. سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار

الذهب
الذهب

استقر سعر الذهب اليوم الأحد 30 يونيو 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار، وسط استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك، والتحركات غير الواضحة لأسعار المعدن الأصفر.

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

وتعرض "الدستور" سعر الذهب اليوم بيع وشراء اليوم الاحد 30   يونيو 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار، والذي سجل اليوم الاحد 30  يونيو 2024، حوالي 3605.75 جنيها للبيع و3594.25 جنيها للشراء لعيار 24.

سعر الذهب في مصر

وتداول الذهب اليوم للبيع والشراء عيار 21 عند نحو 3155 جنيها للبيع و3145.00 جنيها للشراء، وقد وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 2704.25 جنيها للبيع و2695.75 جنيها للشراء، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2103.25 جنيه للبيع 2096.75 للشراء وسجل عيار الذهب 22 بنحو 3305.25 جنيه للبيع 3294.75 جنيه للشراء.

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سعر الذهب اليوم الأحد 30 يونيو 2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

أسعار مصنعية الذهب اليوم مصر

وخلال هذه الأيام، قد يختلف سعر تداول الذهب بالمصنعية في مصر من مكان لآخر ومن محافظة لأخرى، وأيضًا من صاغة لأخرى، حيث تتراوح ​​المصنعية بين 250 إلى 400 جنيه للجرام الواحد، لحساب سعر جرام الذهب عيار 21 بالمصنعية، حيث يتم إضافة 200 أو 250 جنيها على السعر الأصلي اليوم مع إضافة دمغة للعيار تتراوح بين 70 إلى 90 جنيها حسب محال الصاغة والمكان الذي يباع فيه الذهب.

سعر أوقية الذهب بالدولار

وسجل سعر الذهب في المعاملات الفوري العالمية العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 % إلى 2326.69 دولار. 

وفي المعاملات الفورية استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2336.90 دولار للأوقية.

 كم سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21 في محلات الصاغة

سجل الجنيه عيار 21 اليوم الاحد30   يونيو في مصر نحو 3155 جنيها للبيع و3145 جنيها للشراء.

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