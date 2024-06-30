أهالى الحسينية بالشرقية يطالبون المسئولين بسرعة الانتهاء من إصلاح "طريق الموت"

ناشد أهالي مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بالنظر فى أمر طريق “سعود - بحر البقر”، ما يعرف بـ“طريق الموت” وسرعة العمل على الانتهاء من توسعته وصيانته، كما طالب الأهالى بإنارة الطريق حتى يتم الانتهاء من إصلاحه.

وأكد أهالى المركز أن الطريق يعتبر رابطا رئيسيا بين المركز ومحافظة الشرقية جميعها وبين محافظات القناة الإسماعيلية وبورسعيد والسويس والقاهرة الكبرى والعاشر من رمضان، ولكن يتسبب فى زيادة الضحايا ووقوع كوارث يومية.





وقال علاء الشبراوى زيان، من أهالى مركز الحسينية، إن أهالي 6 قرى من المركز وهم كل من “أبوزيان وشميس وبرد والمناجاه وأزنين وواحد بحر البقر وغيرهم”، يطالبون بسرعة الانتهاء من الطريق الرئيسى “سعود - بحر البقر” بالحسينية، حيث تم تعطيل العمل به منذ أعوام، وبعد أن شرع المسئولون فى إصلاحه، ورمى طبقة التربة الزلطية.

فيما أضاف عماد عبد الكريم القزاز، أن الطريق كان وما زال يعانى من ارتفاع منسوب بلاعات الصرف أعلاه، والسير عكس الاتجاه وانعدام الإضاءة نهائيا ووجود ترعة جانب الطريق، مما يؤدى إلى تكرار الحوادث بصفة شبه يومية ووقوع خسائر في الأرواح، إلى جانب وقوع خسائر متكررة فى السيارات.

وأكد الأهالى أنه لا بديل عن اجتياز ذلك الطريق وهو طريق إجبارى لعدم وجود طريق بديل، مؤكدين أن الوضع أصبح أسوأ، حيث إن البلاعات على الطريق أصبحت مكشوفة ودون غطاء نهائيا وأصبحت تسقط بها السيارات والدرجات البخارية لانعدام الرؤية على الطريق وعدم وجود إرشادات مضيئة ليلا.

وطالب الأهالى مدير الادارة العامة للمرور بوضع علامات مرورية فسفورية على الطريق مؤقتا لحين الانتهاء منها، كما طالب الأهالى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ورئيس هيئة الطرق والكبارى بالشرقية بسرعة الانتهاء من الطريق حفاظا على الأرواح.

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