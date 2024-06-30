الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المفوضية الأوروبية: مصر جهة واعدة لصناعة السيارات.. وشريك استراتيجى

صناعة السيارات
صناعة السيارات

قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، إن مصر لها وضع فريد بسبب موقعها الاستراتيجي في منتصف إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، و25% من الناتج المحلي له صلة بالموانئ المختلفة، ومصر تعتبر شريكًا استراتيجيًا للاتحاد الأوروبي.

وأضاف، خلال كلمته في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، بحضور الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء: "الموارد الموجودة في مصر تجعلها الوجهات الجاذبة، إضافة إلى القوى العاملة الشابة المستعدة لدفع الإبداع، وهناك مجالات للتعاون مثل الهيدروجين الأخضر التي تزيد الصادرات ومصر جهة واعدة لصناعة السيارات".

رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس وضع فريد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الموارد الموجودة في مصر

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