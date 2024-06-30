المفوضية الأوروبية: مصر جهة واعدة لصناعة السيارات.. وشريك استراتيجى

قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، إن مصر لها وضع فريد بسبب موقعها الاستراتيجي في منتصف إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، و25% من الناتج المحلي له صلة بالموانئ المختلفة، ومصر تعتبر شريكًا استراتيجيًا للاتحاد الأوروبي.

وأضاف، خلال كلمته في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، بحضور الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء: "الموارد الموجودة في مصر تجعلها الوجهات الجاذبة، إضافة إلى القوى العاملة الشابة المستعدة لدفع الإبداع، وهناك مجالات للتعاون مثل الهيدروجين الأخضر التي تزيد الصادرات ومصر جهة واعدة لصناعة السيارات".