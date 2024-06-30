الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المفوضية الأوروبية: مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى خطوة لتعزيز التعاون

مؤتمر الاستثمار المصرى
مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى

قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، إن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي خطوة في تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في عدة قطاعات يضيف إلى التنمية المستدامة في مصر ويساعد على تحقيق رؤية مصر 2030.

وأضاف، خلال كلمته في اليوم الثاني لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، بحضور الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء: "القطاعات التي ناقشناها خلال المؤتمر تساعد على تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتساعد على جذب استثمارات إلى مصر، وعلى سبيل المثال الشراكة في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة لتعزيز الأمن فيما يتعلق بالطاقة والاقتصاد الدائري وتعزيز الابتكار والإبداع، وهذا يساعد في نمو الاقتصاد إضافة إلى الصناعة.

وتابع نائب رئيس المفوضية الأوروبية: "علينا الأخذ في الاعتبار التحديات الأخيرة ومنها أزمة كوفيد 19 والتوترات الجيوجغرافية وغيرها".

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