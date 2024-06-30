منتخب إسبانيا يخشى مفاجآت جورجيا في دور الـ16 من "يورو 2024"

يخوض منتخب إسبانيا مواجهة قوية أمام نظيره جورجيا، على ملعب "راين إينرجي ستاديون"، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"|، ومن المقرر أن تنطلق مباراة منتخب إسبانيا ضد جورجيا في يورو 2024، اليوم الأحد، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وانطلقت منافسات النسخة السابعة عشرة لبطولة كأس الأمم الأوروبية، يوم 14 يونيو، وتستمر على الأراضي الألمانية حتى يوم 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

منتخب إسبانيا يواجه جورجيا في يورو 2024

ويسعى منتخب إسبانيا، تحت قيادة المدرب لويس دي لا فوينتي، لمواصلة نغمة الانتصارات، من أجل التأهل للدور ربع النهائي من بطولة يورو 2024.

وكان المنتخب الإسباني قد تأهل للدور ثمن النهائي من المسابقة، بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط العلامة الكاملة، عقب الفوز فى مواجهاته الثلاث ضد كرواتيا، إيطاليا وألبانيا.

وخلال المواجهات الثلاث في دور المجموعات، سجل منتخب إسبانيا 6 أهداف، دون أن تستقبل شباكه أي هدف، مُتسلحًا بنجومه ومواهبه الشابة مثل لامين يامال.

في المقابل، يرغب منتخب جورجيا في تحقيق الفوز أيضًا، من أجل خطف بطاقة التأهل للدور التالي من بطولة كأس أمم أوروبا.

ويُعد منتخب جورجيا بمثابة "الحصان الأسود" في المسابقة الأوروبية، بعدما احتل المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، عقب تحقيقه انتصارًا مفاجئًا أمام البرتغال، وتعادله مع التشيك، بينما خسر أمام تركيا.

تاريخ مواجهات إسبانيا وجورجيا

ويتفوق المنتخب الإسباني تاريخيًا أمام نظيره الجورجي قبل مواجهة الليلة، حيث تقابلا فى 7 مباريات من قبل.

وخلال هذه المواجهات، حقق منتخب إسبانيا 6 انتصارات، مقابل فوز وحيد لمنتخب جورجيا، وسجل الماتادور 19 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 4 أهداف.