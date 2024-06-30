وكيل "صحة مطروح": تكثيف نشاط مكافحة الذباب والبعوض وناقلات الأمراض بمختلف المراكز

قال مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، إنه في إطار الجهود المبذولة فى اتخاذ كافة التدابير اللازمة للوقاية والحماية من الأمراض لتوفير المناخ الصحى الآمن للمواطنين، وتزامنًا مع الموجة الحارة التي تمر بها البلاد تم تكثيف نشاط مكافحة الذباب والبعوض وناقلات الأمراض بمختلف مراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وتعليمات الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة للشئون الوقائية.

_مكافحة البعوض البالغ والحشرات الطائرة

واوضح وكيل صحة مطروح، أن فرق إدارة مكافحة ناقلات الأمراض، التابعة للإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة بمديرية الشئون الصحية بمطروح، قامت بتكثيف برنامج المقاومة، لمكافحة البعوض البالغ والحشرات الطائرة بأجهزة الضباب، ومكافحة يرقات البعوض في اماكن التوالد، بمواتير الرش الأرضية، والذباب البالغ ويرقات الذباب على تجمعات القمامة.

_أجهزة الضباب الحراري

وأشار إلى أن فريق إدارة مكافحة ناقلات الأمراض، قام بأعمال مكافحة الذباب البالغ والبعوض البالغ باستخدام أجهزة الضباب الحراري بمنطقة الكيلو 4 بالإضافة إلى عمل لمكافحة أرضية للقضاء على يرقات البعوض ويرقات الذباب باستخدام مواتير الرش بالمنطقة الطبية والشارع الجديد، موضحا أنه يتم مكافحة القوارض الناقلة للأمراض، ومكافحة ذبابة الرمل، وأعمال التصنيف الحشري للحفاظ على المواطنين من انتشار الملاريا والفلاريا، مع الالتزام بالتعليمات في المقاومة الصباحية والمسائية في جميع مراكز ومدن المحافظة، والتي تأتي ضمن خطة وزارة الصحة والسكان لتجنب إنتشار الأمراض المعدية.

القضاء على الطفيليات المعوية

وأكد "سالم" أن ادارة إدارة مكافحة الأمراض المتوطنة، وفريق العمل بالإدارة بصدد تكملة الخطة المبرمة لأعمال مكافحة ناقلات الأمراض بجميع مراكز وقرى محافظة مطروح، مقدما الشكر للدكتور أحمد عاطف مدير ادارة مكافحة الأمراض المتوطنة، وفريق العمل بالإدارة، علي جهودهم المخلصة المبذولة للحفاظ على صحة المواطنين بالمحافظة، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية الماضية، مثمنًا دورهم البارز في القضاء على الطفيليات المعوية لطلبة المدارس، ومتابعة وعلاج حالات الملاريا والفيلاريا والليشمانيا، ومكافحة القواقع، وفحص وعلاج المجاري المائية المصابه، هذا بجانب دورهم في مكافحة ناقلات الأمراض، والاكتشاف والترصد الحشري، ومكافحة الحشرات والذباب والبعوض، بالإضافة إلي اعمال التطهير والتعقيم للمنشآت المختلفة والحيوية بالمحافظة خلال الفترة السابقة