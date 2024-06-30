الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كم سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري تحديث يومي؟

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

استقرار سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأحد 30 يونيو 2024، مع استمرار العطلة وفقًا لقرار البنك المركزي المصري، باعتبار اليوم عطلة بمناسبة ثورة 30 يونيو.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري

ويشهد سعر الدولار اليوم الأحد 30  يونيو 2024 مقابل الجنيه المصري استقرار في كل البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري، لذا دائمًا يرغب الكثير من المواطنين في أول يومهم في معرفة سعر تداول العملة الأمريكية، لأنه يترتب عليه الكثير من المعاملات اليومية من خلال شاشة التعاملات المالية وهى كما يلي:-

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي

ولمن يرغب في معرفة سعر بيع وشراء الدولار فقد سجل فى البنوك المصرية كالتالي:-

سجل سعر الدولار في البنك المركزي، حيث سجل 47.96 جنيه للشراء، و48.01 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم الأحد 30 يونيو 2024 مقابل الجنيه فى البنوك المصرية

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر تداول الدولار في بنك مصر اليوم نحو 47.98 جنيه للشراء، 48.08 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

وحقق سعر تداول الدولار في البنك الأهلي، بنحو 47.96 جنيه للشراء، و48.10 جنيه للبيع.

تحديث سعر الدولار الآن في البنوك

  • وقدر صرف الدولار فى بنك الإسكندرية نحو عند 47.98 جنيه للشراء و48.08 جنيه للبيع.
  • تحدد الدولار في بنك القاهرة نحو 47.96 جنيه للشراء، و48.10 جنيه للبيع.
  • سجل سعر تداول الدولار في بنك قناة السويس عند 47.95 جنيه للشراء، و48.05 جنيه للبيع.
  • وناهز صرف الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" سجل عند 47.98 جنيه للشراء و48.08 جنيه للبيع.
  • وجاء صرف الدولار فى مصرف أبوظبى الإسلامى 48.15 جنيه للشراء 48.25 جنيه للبيع.
  • وسجل سعر صرف الدولار فى بنك البركة مصر سجل 48.08 جنيه للشراء 48.08 جنيه للبيع.
  • وسجل صرف الدولار في بنك الكويت الوطني مستوى 48.08 جنيه للشراء، و48.09 جنيه للبيع.
  • سعر تداول الدولار في بنك قطر الوطني 48.06 جنيه للشراء و48.09 جنيه للبيع.
  • سعر صرف الدولار في البنك العقاري المصري العربي نحو 48.05 جنيه للشراء، و48.06 جنيه للبيع.
  • سعر صرف الدولار في بنك إتش إس بي سي 48.09 جنيه للشراء 48.09 جنيه للبيع.
  • سعر صرف الدولار في المصرف المتحد 48.07 جنيه للشراء و48.09 جنيه للبيع.

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