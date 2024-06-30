الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بمشاركة الهيئات الشبابية.. احتفالية كبرى بإدارة شباب دكرنس بذكرى ثورة 30 يونيو

جانب من الندوه
جانب من الندوه

نظمت إدارة شباب دكرنس قسم التعليم المدني، ندوة سياسية بمقر نادى دكرنس الرياضى، بمشاركة مراكز الشباب احتفالًا بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة.

جاء ذلك بحضور مجدى عبد السلام مدير عام إدارة شباب دكرنس، واللواء فايز عبد الوهاب بالقوات المسلحة، والدكتور أحمد رسلان، والسيد حسانين، وسها السيد رئيس قسم التعليم المدنى بالإدارة، ومنى مسعد، وسوسن عقل مسئولى قسم البرلمان والتعليم المدنى، ورؤساء مجالس إدارات مراكز الشباب ومديرى مراكز الشباب بإدارة شباب دكرنس.

تقدم مجدى عبد السلام مدير عام إدارة شباب دكرنس، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وقواتنا المسلحة والشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، والتي ستظل محفورة في عقول وقلوب كل المصريين والعالم كله، مؤكدة أن مصر دولة كبيرة وقادرة بجيشها الباسل وشعبها العظيم على مواجهة جميع التحديات والمخاطر والمؤامرات الداخلية والخارجية التي تواجهها.

كما أكد أن الثورة لها دور في تعديل المسار السياسي للدولة المصرية، مشيرا إلى الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية على مدار 10 سنوات، اتجهت فيها مصر للبناء وحققت العديد من المشروعات والإنجازات التي من شأنها توفير حياة كريمة للشعب المصري.

 

تهدف الاحتفالية إلى غرس روح الانتماء للوطن والولاء للأرض لدى الشباب والنشء من أبناء المحافظة وتعريفهم بثورة 30 يونيو، التي تحققت بها إرادة الشعب المصري، وقام من خلالها بتعديل مسار الدولة لتبدأ مصر عهدا جديدا وتخطو خطوات البناء والتنمية والتطوير في سبيل بناء الجمهورية الجديدة، وتحقيق التنمية المستدامة 2030.

 

تفاصيل الندوة

تناولت الندوة  (أهداف ثورة يونيو، والوضع القائم قبل الثورة من جميع الاتجاهات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية وعرض أهم الإنجازات على أرض الواقع من الناحية الصحية والبنية التحتية)، كما أوضحت أيضا ( دور القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، في السير بخطوات متسارعة نحو استكمال مسيرة التنمية والرخاء في كافة مناحي الحياة).

يذكر أن هذه الندوات تهدف إلى غرس قيم المواطنة والولاء في نفوس النشء والشباب وتوعيتهم  بالتحديات التي تواجه الوطن وتعريفهم بالدور الذي قامت به قواتنا المسلحة في تنمية ووضع خطة تطوير شاملة للنهوض بالوطن.

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إدارة شباب دكرنس دكرنس ندوة سياسية نادي دكرنس ثورة 30 يونيو

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