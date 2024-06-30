الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مدبولى: مصر تسعى للتعامل مع القضايا الدولية من منظور ما تمثله من فرص واعدة للإصلاح الاقتصادى

مدبولي
مدبولي

أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر تسعى للتعامل مع القضايا والأزمات الدولية من منظور ما تمثله من فرص واعدة للتطوير والإصلاح الاقتصادي، تمكنها من الحصول على نصيب عادل من النمو والتنمية الشاملة.

مصر تسعى للتعامل مع القضايا الدولية

وقال مدبولي- في كلمته خلال افتتاح فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي اليوم الأحد- إن المؤتمر يأتي على خلفية تطورات وتوترات دولية يشهدها المجتمع الدولي، فضلًا عن استمرار أزمات إقليمية على مدار السنوات الماضية أثرت على استقرار عدد من دول المنطقة خاصة الحرب الجارية في قطاع غزة.

وأضاف أن تلك الأزمات شكلت تحديات جادة لأمن واستقرار العديد من الدول، ومن ضمنها مصر، فضلًا عن التحديات الدولية المتمثلة في التغيرات المناخية، والتوترات الدولية وتأثيرها على استقرار سلاسل الإمداد، بالإضافة إلى الدور المتزايد للتكنولوجيات الحديثة خاصة الذكاء الصناعي.

ونوه بأن مصر تمسكت بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي على الرغم من التحديات السالفة الذكر، ونجحت في اتخاذ العديد من الإصلاحات الاقتصادية الجادة خلال الفترة الماضية وكان من أبرزها، استقرار سعر صرف النقد الأجنبي ودعم دور القطاع الخاص وتحسين مناخ الاستثمار.

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي القضايا والأزمات الاصلاح الاقتصادي افتتاح فعاليات اليوم الثاني مؤتمر الاستثمار المصري الاستثمار المصري الأوروبي

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