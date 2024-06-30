الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رفع 155 حالة إشغال وتحرير 43 محضر خلال حملة بحي ثان المنتزه بالإسكندرية

حملات بأحياء الإسكندرية
حملات بأحياء الإسكندرية

قادت الدكتورة رباب مدني رئيس حي ثان المنتزة بمحافظة الإسكندرية، حملة مكبرة بشارع جمال عبد الناصر، بحضور إسلام جمعة سكرتير عام الحي، لمراقبة الأسواق والحفاظ على الصحة العامة ورفع الإشغالات والتعديات من حرم الطريق العام بنطاق الحملة.

 توجيهات بتكثيف الحملات استهدافا لتحقيق الانضباط ومراقبة الأسواق

يأتي ذلك في ضوء تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء، بتكثيف الحملات استهدافا لتحقيق الانضباط، ومراقبة الأسواق حفاظًا على سلامة المواطنين بعروس البحر المتوسط.


وتم خلال الحملة تغريم المحال التجارية والمنشآت المخالفة بـ 46 ألف جنيه كغرامات فورية للتعدي على حرم الطريق العام من قبل المحال والمقاهي، بالإضافة إلى التحفظ على 155 حالة أشغال متنوعة.

أبرز المخالفات التي تم ضبطها


وحيال المنشآت المخالفة في نطاق الحملة تم تحرير 5 محاضر لعدم حمل شهادات صحية للعاملين، و4 محاضر مخالفة اشتراطات نظافة، وتوجيه 4 إنذارات لعدم وجود ملفات للعاملين للعديد من المنشآت، كما تم إجراء 14 إنذار بيئي حيال بعض المنشآت، بالإضافة إلى 4 محاضر عدم اعلان أسعار، و3 محاضر سلامة وصحة مهنية.


و في نفس السياق تم توجيه 9 إنذارات من إدارة رخص المحلات بالحي لبعض المنشآت، على أن يتم إحضار المستندات المطلوبة لديوان عام الحي، كما تم تحرير 2 مخالفة لافتة، ومخالفة عدم وجود صيدلي مسؤول بصيدلية.

جاءت الحملة بحضور مديري وموظفي إدارات الحي، (المتابعة الميدانية - اشغال الطريق - الرصد البيئي  - شؤون البيئة - الإيرادات - العلاقات العامة والإعلام - رخص المحلات - تطوير الأسواق - الأزمات والكوارث)، وبمشاركة الجهات المختصة (مديرية الطب البيطري - صحة المنتزة - تموين المنتزة - مكتب العمل - مكتب سلامة وصحة مهنية المنتزة - شركة الصرف الصحي- التفتيش الصيدلي - شركة نهضة مصر).

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حي ثان المنتزة حملة مكبرة حرم الطريق العام محافظ الإسكندرية مراقبة الاسواق

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