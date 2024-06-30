الأحد 30 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تنسيق التمريض 2024 في القاهرة للحاصلين على الشهادة الإعدادية

تنسيق التمريض 2024
تنسيق التمريض 2024

تنسيق التمريض 2024 في القاهرة محور اهتمام مئات الألاف من الطلاب الحاصلين على شهادة الإعدادية بالمحافظة حيث يرغب الكثير منهم في الالتحاق بالمدارس التمريض كبديلا عن الثانوية العامة نظرا لكونها تتكيز بعدة مميزات منها الحصول على فرص عمل عقب التخرج.

تنسيق التمريض 2024 في القاهرة

لم يتم الإعلان حتى الآن على تنسيق التمريض 2024 في القاهرة حيث من المتوقع أن يكون الحد الأدني للإلتحاق بمدارس التمريض بالمحافظة من 250 درجة حيث اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة الشهادة الإعدادية والتي جاءت نسبة النجاح بها نحة 84.7%.

ومن المتوقع أن يتم الاعلان عن تنسيق مدارس الثانوي في محافظة القاهرة بمختلف انواعه (ثانوي عام، دبلومات فنية، تمريض، سياحة وفنادق،…) خلال الأيام المقبلة حيث يتم فتح باب التقديم عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الفترة من 15 يوليو وحتى 15 أغسطس وذلك وفقا للتنسيق الذي يتم إعلانه من خلال مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني.

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شروط التقديم في مدارس التمريض 2024

وجاءت شروط الالتحاق بمدارس التمريض في محافظة القاهرة خلال العام الدراسي المقبل 2024 - 2025 للحاصلين على الشهادة الإعدادية خلال العام الدراسي 2023- 2024 كما يلي:-

  • أن يكون الطالب مصري الجنسية.
  • أن يكون حاصل على الشهادة الإعدادية.
  • أن يكون اللغة الأولى الإنجليزية كلغة أولى أو ثانية.
  • أن يكون الطالب من أبناء المحافظة الحاصل منها على الشهادة الإعدادية.
  • أن يكون الطالب غير متزوج ويشترط عدم الزواج طوال فترة الدراسة.
  • اجتياز الاختبارات المؤهلة لدراسة التمريض واللغة الإنجليزية والحاسب الالي.
  • الحصول على درجات القبول في الاختبارات بما لا يقل عن 70 % في كل مادة.

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