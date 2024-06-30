تابع أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

أعلنت بورصة الدواجن الرئيسية في مستهل التعاملات الصباحية، عن استقرار أسعار الدواجن والتي سجلت مابين بين 80 و81 جنيهًا للكيلو، فيما بلغ سعرها للمستهلك حوالي 95 جنيهًا للكيلوجرام.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الفراخ البيضاء في بروصة الدواجن وفقا إلي أخر تحديث دخل بورصة الدواجن الرئيسية والتي جاءت كالتالي:

أسعار الدواجن اليوم الأحد 30 يونيو

وشهدت أسعار الدواجن حالة من الاستقرار في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأحد مع بداية التعاملات الصباحية حيث سجلت أسعارها اليوم الأحد سعر تراوح مابيم 80 إلي 81 جنيه للكيلو، وفقا إلي أخر تحديث دخل بورصة الدواجن، وقد تصل إلي المستهلك بسعر 95 جنيه في الكيلو.

أما أسعار الفراخ الساسو فقد استقرت عند 114 و115 جنيهًا للكيلو، ووصلت إلى المستهلك بسعر يصل إلى 125 جنيهًا للكيلو.

أسعار الدواجن البلدي اليوم الأحد 30 يونيو

شهدت أسعار الفراخ البلدي استقرارًا أيضًا، حيث سجلت 125 جنيهًا للكيلو، وتصل إلى المستهلك بسعر 135 جنيهًا للكيلو. بينما بلغ سعر لحم أمهات أبيض 72 جنيهًا للكيلوفي البورصة.

أسعار الكتكوت الأبيض اليوم

- كتكوت أبيض شركات عمر يوم: 22 - 36 جنيهًا

- كتكوت أبيض قطعان عمر يوم: 18 - 18.25 جنيهًا

- كتكوت ساسو عمر يوم: 18 - 19 جنيهًا

- كتكوت ساسو بيور عمر يوم: 19 - 20 جنيهًا

- كتكوت بلدي حر عمر يوم: 7 - 8 جنيهًا

أسعار لحم البط اليوم الأحد، 30 يونيو 2024

- لحم بط بلدي: 115 - 116 جنيهًا

- لحم بط فرنساوي: 70 - 71 جنيهًا

- لحم بط مسكوفي: 100 - 101 جنيهًا

- لحم بط مولار: 85 - 86 جنيهًا

أسعار كرتونة البيض اليوم



- كرتونة بيض أحمر: 140 - 143 جنيهًا

- كرتونة بيض أبيض: 138 - 141 جنيهًا

- كرتونة بيض بلدي: 119 - 120 جنيهًا.

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