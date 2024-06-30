"الدستور" تتتبع الأسباب.. 6 أرقام تكشف حقيقة أزمة الكهرباء والطاقة خلال 2024

شهدت مصر خلال الآونة الأخيرة تصاعدًا فى أزمة الكهرباء، والتى قررت على إثرها الحكومة وضع خطة متكاملة لترشيد الاستهلاك وتخفيف الأحمال لنهاية العام الجارى، لحين تجاوز الأزمة والعودة إلى المعدلات الطبيعية دون عجز.

وفى هذا الصدد، كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن اتساع الفجوة بين إنتاج واستهلاك البترول والغاز الطبيعى، نظرًا لانخفاض إنتاج الوقود إلى نحو 17.2 مليون طن خلال الربع الأول من العام الحالى 2024 مقابل 18.8 مليون طن خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، فيما ارتفع حجم الاستهلاك من 19 مليون طن لـ 19.6 مليون طن خلال فترة المقارنة ذاتها، لتبلغ بذلك قيمة العجز 2.4 مليون طن بدلًا من 200 ألف طن.

وعلى أساس شهرى، شهد إنتاج الوقود تراجعًا بنسبة تقارب 10%، مسجلًا 5.8 مليون طن خلال شهر مارس الماضى مقارنة بنحو 6.4 مليون طن خلال الشهر نفسه من العام السابق، بينما ارتفع حجم الاستهلاك الشهرى من 6.6 مليون طن لـ 6.8 مليون طن خلال فترة المقارنة ذاتها.

تراجع إنتاج الغاز الطبيعى

أما عن حركة إنتاج واستهلاك الغاز الطبيعى وحدة، فقد واصل إنتاج الغاز تراجعه إلى مستويات جديدة، ليسجل 10 مليون طن خلال الربع الأول من العام الحالى 2024 مقابل 11.6مليون طن خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 1.6 مليون طن، فى حين بلغ استهلاك الغاز الطبيعى 11.2 مليون طن خلال الربع الأول من 2024 مقابل 10.7 مليون طن خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 500 ألف طن.

من ناحية أخرى، أظهر تقرير الإحصاء، انكماش فجوة البوتاجاز من 147.1 ألف طن لـ -32.5 ألف طن، على خلفية ارتفاع الكميات المستوردة إلى 565.9 ألف طن خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل 383 ألف طن خلال الربع المناظر من العام السابق، كما سجل الإنتاج 444.6 ألف طن مقابل 414.4 ألف طن خلال فترة المقارنة ذاتها، بينما سجل استهلاك البوتاجاز 1.043 مليون طن خلال الربع الأول من 2024 مقابل 944.5 ألف طن خلال الربع المناظر من العام السابق.

حجم إنتاج السولار

وفيما يخص السولار، سجل الإنتاج المحلى من السولار نحو 2.1 مليون طن خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل 2.4 مليون طن خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بينما بلغ حجم استهلاك السولار 3.5 مليون طن خلال الربع الأول من 2024 مقابل 3.3 مليون طن خلال الربع المناظر من عام 2023.

ورصد التقرير تطور إنتاج الكهرباء شهريًا، إذ لم تسجل مصر عجزًا فى الكهرباء المولدة والمستهلكة رغم الأزمة، حيث ارتفع الإنتاج الشهرى خلال عام 2024 إلى نحو 16 جيجا.و.س مقابل 15 جيجا.و.س خلال الفترة المناظر من العام السابق، كما ارتفع الاستهلاك الشهرى من 12.3 جيجا.و.س لـ 13.1 جيجا.و.س.

وارتفع نصيب المنازل من الكهرباء المستهلكة شهريًا إلى 4.7 جيجا.و.س مطلع عام 2024 مقابل 4.4 جيجا.و.س خلال عام 2023، مستحوذه بذلك على النسبة الأكبر من الكهرباء المستخدمة بنحو 36%، يليها الصناعة بنسبة 30%، ومرافق عامة وجهات حكومية 13%، واستخدامات تجارية 4.5%.