الأحد 30 يونيو 2024
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وزير النقل يشهد توقيع مذكرات تفاهم بين وزارة النقل والجانب الإيطالي في مجال السكك الحديدية

كامل الوزير
كامل الوزير

أكد مصدر مسئول بوزارة النقل أن الفريق كامل الوزير وزير النقل  سيشهد اليوم  فاعليات عدد من التوقيعات ومذكرات التفاهم المهمة بين وزارة النقل والجانب الإيطالي في مجال السكك الحديدية والنقل الأخضر الصديق للبيئةـ وذلك خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار "مصر  والاتحاد الأوروبي"، مشيرا إلى أنه سيتم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة النقل وهيئة تنمية الصادرات الإيطالية بشأن تمويل المشروعات الصديقة للبيئة لوزارة النقل، وكذا اتفاقية شروط وأحكام بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة أرسينال الإيطالية بشان إطلاق خدمة القطار السياحي الفاخر فى مصر.

توقيع اتفاقية شروط واأحكام بين  الهيئة القومية لسكك حديد مصر  وشركة ميرمك

وأضاف المصدر أنه سيتم توقيع اتفاقية شروط وأحكام بين  الهيئة القومية لسكك حديد مصر و شركة ميرمك ( MERMEC ) الإيطالية بشأن تنفيذ أعمال نظم الإشارات بخطوط الفردان -بئر العبد / بالوظة – ميناء شرق بورسعيد بالاتحاد مع شركة الحاذق للإنشاءات مشيرا الى انه سيحضر كلا من الفريق مهندس كامل الوزير  وزير النقل والسفير ميكيلى كوارونى سفير إيطاليا بالقاهرة ورئيس هيئة السكك الحديدية ورؤساء الشركات الايطالية وعدد من قيادات وزارة النقل.

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جدير بالذكر أن  المهندس محمد عامر اكد فى  فى تصريحات لـ الدستور، أنه تم التعاقد على إعادة تأهيل عدد 172 جرار من الجرارات القديمة، لإضافة عمر جديد لها 41 جرارًا مع شركة PRL، وتم تحديث 50 جرارا هنشل، وتعاقدنا مع شركة التالجو الإسبانية على توريد عدد 6 وحدات كاملة من قطارات تالجو الفاخرة، مشيرا إلى أنه تم التعاقد مع شركة PRL الأمريكية على توريد عدد 6 جرارات لتشغيل قطارات التالجو، بإجمالى 157 مليون يورو شاملة عقد الصيانة وقطع الغيار، تم وصولهم بالكامل وتشغيلهم على خطوط السكة بالوجهين البحري والقبلي.

شراء عدد 1350 عربة ركاب.

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وأردف رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه تم التعاقد مع شركة ترانسماش (جانز مافاج) المجرية على شراء عدد 1350 عربة ركاب (500 درجة ثالثة تهوية ديناميكية – 460 درجة ثالثة مكيفة – 350 درجة أولى وثانية مكيفة  - 40 عربة بوفيه ثالثة مكيفة)، وصل منهم عدد 880 عربة (380 ثالثة مكيفة + 500 ثالثة تهوية)، على أن يتوالى وصول باقى العربات وفقًا للجدول الزمنى الذى ينتهى فى يونيه 2025، مشيرا إلى أنه تم توقيع  عقد مع شركة تالجو الإسبانية لتصنيع وتوريد عدد (7) قطارات نوم فاخرة جديدة بإجمالي عدد 126عربة، شاملة تنفيذ أعمال الصيانة لمدة (15) سنة وتوريد قطع الغيار والمعدات الخاصة بالقطارات، حيث يتكون كل قطار من (18) عربة (5 عربات نوم أولى فاخرة +  10 عربات نوم ثانية فاخرة + عربة نادى + عربة بوفيه + عربة قوى).

وزارة النقل فاعليات عدد من التوقيعات مجال السكك الحديدية لسكك حديد مصر شركة أرسينال الايطالية خدمة القطار السياحي الفاخر فى مصر

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