"التجارة البحرية" البريطانية: بلاغ عن حادث قرب ميناء المخا اليمنى

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن تلقيها بلاغًا عن حادث على بعد 13 ميلًا بحريًا من ميناء المخا اليمني، وفقًا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.



وكان الدكتور شائع الزنداني، وزير الخارجية وشئون المغتربين اليمني، أكد خلال حوار خاص لقناة القاهرة الإخبارية أمس، أن القضية الفلسطينية تمثل أولوية بالنسبة لمصر واليمن، والعدوان المستمر على قطاع غزة يأتي ضمن محاولات تصفية القضية الفلسطينية والسيطرة على ما تبقى من الأراضي الفلسطينية، ولهذا، تتوافق اليمن مع مصر بشكل كامل في موقفها الداعم لفلسطين والاعتراف بإقامة دولة فلسطينية وفق القرارات الشرعية الدولية، ولفت إلى أن هجمات الحوثيين تعرقل جهود السلام فى البحر الأحمر.