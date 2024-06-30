الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الناخبون الفرنسيون يدلون بأصواتهم اليوم فى الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية

ماكرون
ماكرون

فتحت مراكز الاقتراع في فرنسا، اليوم، ليدلي  الناخبون الفرنسيون بالإدلاء بأصواتهم في إطار الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية، وتغلق مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش في البلدات والمدن الصغيرة، بينما تغلق في المدن الكبرى عند الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش.

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"الجارديان": إيمانويل ماكرون يواجه تحديات أمام اليمين المتطرف فى فرنسا

انتخابات فرنسا

وكان  الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد فاجأ، البلاد عندما دعا إلى انتخابات مبكرة، بعد أن سحق حزب التجمع الوطني بزعامة ماريان لوبان ائتلاف تيار الوسط المنتمي إليه ماكرون، في الانتخابات الأوروبية هذا الشهر.

"الجارديان": إيمانويل ماكرون يواجه تحديات أمام اليمين المتطرف فى فرنسا

يأتي هذا فيما يواجه إيمانويل ماكرون، تحديًا كبيرًا من اليمين المتطرف في فرنسا، أعاد إطلاق تحذيراته بشأن الوضع السياسي المتوتر. وفي حين يكافح الوسطيون للبقاء في الانتخابات البرلمانية المبكرة، يتسابق حزب التجمع الوطني ليصبح الأكبر في البرلمان، ما يثير مخاوف من اضطرابات إضافية بعد الانتخابات التي دعا إليها الرئيس الفرنسي.

من جهته، أشار ماكرون في اجتماعاته الأخيرة في بروكسل إلى الارتفاع في التوترات الاجتماعية بفعل "العنصرية ومعاداة السامية غير المقيدة"، محذرًا من أن فرنسا تتجه نحو "حرب أهلية" إذا فازت الأحزاب اليمينية المتطرفة بقوة في الانتخابات.

وبينما ينظر بعض المحللين إلى استراتيجية ماكرون في التحذير من الخطر لجذب الأصوات، يعتبر آخرون أن هذه الطريقة قد تكون ضارة، حيث يتنبأون بأن النتائج الانتخابية قد تجعل من الصعب توقع المشهد السياسي المستقبلي لفرنسا.

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