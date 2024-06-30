الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كيف أنقذت ثورة 30 يونيو العالم العربى من مخطط الإخوان لتقسيم الشرق الأوسط؟

30 يونيو
30 يونيو

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرًا بمناسبة الذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو، يوضح كيف أنقذت مصر والعالم من مخطط الجماعة الإرهابية لتقسيم الشرق الأوسط، وهو المصطلح الذي تم تداوله، بالتزامن مع تصدر الإخوان المشهد السياسي في مصر.

وأشار التقرير إلى أن الجماعة حملت أجندة خارجية تنطلق صفحاتها الأولى من السيطرة على مصر لرسم ملامح الشرق الأوسط الجديد، لكن الشعب المصري حطم تلك المخططات على صخرة ثورة 30 يونيو.

وفي الذكرى الـ11 للثورة، تتحدث التقارير الصحفية، أن ثورة 30 يونيو لم تكن مجرد لحظة غضب عابرة، عكست غضب وسخط المصريين واستياءهم، وإنما كانت تعبيرًا عن شعور الانتماء للوطن والولاء له، وخلقت الثورة اتجاهًا مناهضًا للإسلام السياسي في جميع أنحاء العالم العربي. 

ينظر العالم العربي للإخوان على أنهم مصدر للصراع الطائفي والفوضى السياسية، وفي 30 يونيو خرج المصريون يحتجون على حكم الإخوان في عام كامل كادت تصل الدولة المصرية خلاله لشفا الحرب بسبب مخططات الجماعة التي نوت تنفيذها لتسطر خريطة لشرق أوسط جديد

وختم التقرير: "الإخوان جماعة بلا وطن، وهذا يفسر تمددهم في بلدان عدة وعلاقتهم القوية بأجهزة الاستخبارات الغربية التي وضعت مخططًا لشرق أوسط جديد، لكن الشعب المصري كان الصخرة التي تحطمت عليها المخططات الغربية".

 

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