تعرف على سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

استقر سعر الريال السعودي، اليوم الأحد 30 يونيو 2024 مقابل الجنيه المصري، بينما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية توقيع اتفاقيات بين مصر وعدد من الشركات الأوروبية بعدد يصل إلى 20 شركة، وأكدت أن الشركات الأوروبية وقعت اتفاقيات بقيمة تتجاو 42.85 مليار دولار في مصر خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر آخر تحديث

نعرض للقراء سعر الريال السعودي اليوم في مصر آخر تحديث وخلال الأسبوع الجاري، رفعت بنوك "الأهلي المصري" و"مصر" و"التجارى الدولى" حدود إنفاق بطاقات الائتمان بنسبة 50%، وسجلت عملة الريال السعودي نحو 12.78 جنيه للشراء، و12.82 جنيه للبيع حسب البنك المركزي.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجل الريال السعودي اليوم الاحد 30 يونيو 2024 في مصر مقابل الدولار 1 ريال سعودي يعادل 0.27 الدولار الأمريكي.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك

سجل الريال السعودي اليوم في بنك مصر 12.79 جنيه للشراء، و12.81 جنيه للبيع.

ووصل الريال السعودي في البنك الأهلي مستوى 12.79 جنيه للشراء، و12.81 جنيه للبيع.

وناهز الريال السعودي في بنك الإسكندرية 12.78 جنيه للشراء، و12.81 جنيه للبيع.

وبلغ صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB بقيمة 12.73 جنيه للشراء، و12.81 جنيه للبيع

وقدر الريال السعودي في بنك قناة السويس بقيمة 12.73جنيه للشراء، و12.81 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي أمام الجنيه في بنك الكويت الوطني 12.69 جنيه للشراء، و12.83 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول مستوى 12.75 جنيه للشراء، و12.83 جنيه للبيع.

وحقق الريال السعودي بنك البركة الإسلامي إلى نحو 12.72 جنيه للشراء و12.80 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي نحو 12.74 جنيه للشراء و12.84 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي بنك الاستثمار العربي بنحو 12.82 جنيه للشراء و12.83 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 12.82 جنيه للشراء، و12.85 جنيه للبيع.

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