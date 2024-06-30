الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"مدبولى" يحضر جلسة حوارية بمؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى.. بعد قليل

الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى

يحضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، جلسة حوارية بمؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى بمركز المنارة للمؤتمرات.

وكان قد التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، على هامش انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي المشترك، فالديس دومبروفسكسيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، المُفوض الأوروبي للتجارة.

واستعرض اللقاء عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بتعزيز التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي، ومناقشة صياغة خطة تنفيذية لاتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والمفوضية الأوروبية.

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واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالترحيب بـ فالديس دومبروفسكسيس، مُعربًا عن تقديره لمشاركته في مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي المشترك، مشيدًا بمستويات التبادل التجاري الحالية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، لكن في الوقت نفسه يتطلب الأمر المزيد من الجهود لزيادة حجم التجارة بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، والاستفادة مما تضمنته اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.  

وثمّن الدكتور مصطفى مدبولي الخطوة المهمة المتعلقة بتوقيع مذكرة التفاهم الخاصة بالشريحة الأولى من الحزمة التمويلية الأوروبية بقيمة مليار يورو، مُعربًا عن تطلعه لسرعة صرف هذه الشريحة في الموعد المُقرر لها، كما أعرب عن تطلعه لسرعة بدء المفاوضات الخاصة بالشريحة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو.

مصطفى مدبولى مجلس الوزراء الاستثمار المصري الأوروبي المنارة فالديس دومبروفسكسيس

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