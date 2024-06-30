لغسل الشبكات.. قطع المياه عن مدينة قويسنا بالمنوفية غدا 5 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، عن انقطاع المياه عن مدينة قويسنا، غدا الإثنين، لمدة 5 ساعات متصلة وذلك بالتنسيق من الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، وذلك لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.

مناشدة المصالح الحكومية والمستشفيات والمواطنين بتخزين الكمية المناسبة خلال الانقطاع

وأصدرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا بيانا، يفيد بانقطاع المياه عن مدينة قويسنا يوم الإثنين من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرا، وكانت قد أصدرت الشركة تنبيها ناشدت خلاله المصالح الحكومية والمؤسسات والمستشفيات والمواطنين بتخزين الكمية المناسبة وقت الانقطاع.

وناشدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، أصحاب المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي والمستشفيات والمؤسسات والمواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه فترة انقطاع المياه.

حملات لتوعية المواطنين بمخاطر التعدي على خطوط مياه الشرب والصرف الصحي



وفي إطار متصل أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، حملات لتوعية المواطنين بمخاطر التعدي على خطوط مياه الشرب والصرف الصحي في ضوء توجيهات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والشركة القابضة بضرورة تنفيذ تلك الحملات لتوعية المواطنين بخطورة التعدي على شبكات مياه الشرب والصرف الصحي أو استخدام مياه الشرب فى غير الأغراض المخصصة لها علاوة على تحريم الوصلات الخلسة.

أهمية الحفاظ على الموارد المائية والعمل على تقليل نسبة الفاقد من المياه

وأكد محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية؛ أهمية الحفاظ على الموارد المائية والعمل على تقليل نسبة الفاقد من المياه، بما يضمن وصول المياه بكميات كافية لكافة المواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لافتًا إلى حجم التحديات الهائلة التي نواجهها من أجل الحصول على كوب مياه نظيف.

وأوضح رئيس شركة مياه المنوفية أن التعدي على خطوط مياه الشرب والصرف الصحي، يؤثر بالسلب على كميات المياه المفترض وصولها للمواطنين، كما يؤثر على جودة المياه المقدمة للمواطنين، وذلك نتيجة التوصيل بطرق غير مطابقة للمواصفات الفنية الصحيحة.

وأشار "نجيب" إلى قيام الشركة بإطلاق حملات بمختلف مناطق المحافظة؛ لتوعية المواطنين بخطورة التعدي على خطوط مياه الشرب والصرف الصحي، وحث وإرشاد المواطنين بالسلوكيات السليمة فى التعامل مع المياه وخطورة الإهدار، وأهمية الحفاظ على شبكات الصرف الصحى، وتعريف المواطنين بالقطع الموفرة للمياه وأهميتها في ترشيد الاستهلاك ودورها في توفير قيمة فاتورة المياه.