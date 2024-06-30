"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعى محصول الموز

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الموز مراعاتها وتمثلت التوصيات في الآتي.

أهم العمليات

1-مهم وضع السنادات لحماية السباطات لمنع كسرها بفعل الرياح.

2- جمع القواقع وجميع الصدف الخاص بها أثناء البيات الصيفي وحرقها.

3-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة.

4-فحص الخلف الجديدة لمقاومة أمراض تورد القمة.

5- اكتمال نمو السباطات.

6- جمع المحصول في الأصناف المبكرة والتحميل والنقل.

التسميد

ا-الأشجار التي تروى بالغمر.

1-الأشجار عمر سنة إلى عامين تتم إضافة 100 جم الى 150جم سلفات نشادر أو نترات نشادر.

2-تتم إضافة 300 جم سماد مركب للأشجار أكبر من 3 سنوات.

3-تتم إضافة 150جم سلفات بوتاسيوم للأعمار الصغيرة والأعمار الكبيرة 300 جم

ملحوظة يكرر هذا التسميد مرة كل 15 يومًا.

ب- تسميد أشجار الموز التي تروى بالتنقيط

الرية الاولى – يضاف 5ك سلفات نشادر + اك سلفات ماغنسيوم

الرية الثانية - يضاف 2ك سماد مركب 19 – 19 – 19

الرية الثالثة - يضاف 8 ك سلفات بوتاسيوم

يضاف 2 لتر حامض هيوميك مرة فى الشهر

يضاف1 لتر حامض فوسفوريك مرة كل 15 يوم بتبادل مع 1لتر حامض كبريتيك مرة كل 15 يومًا.

التسميد الورقي

ملحوظة يتم الرش الورقى بمعدل مرة كل شهر ويكون فى حالة ظهور أعراض نقص العناصر على الأشجار.

برنامج الري

- الكمية للفدان من 40م3 إلى 50م3.

- إجمالي اللترات للفدان 120،0000 لتر.

- الكمية للشجرة من130 إلى 175 لترًا.

برنامج المكافحة

مقاومة الأمراض الفطرية والحشرية والحيوانية

1- مرض تورد القمة مرض فيروسي ليس له علاج عند الإصابة التخلص من الشتلات المصابة ويتم نقلة عن طريق التربس.

2- مكافحة المن والتربس والجاسد (نطاط الورق) ومعرفة نوع الحشرة والتعامل معها بالمبيد الحشري المناسب.

3- الانثراكنوز ويعالج عن طرق جمع كل النواشف والأشجار المصابة والتخلص منها بالحرق خارج المزرعة.

4-مكافحة نيماتودا تعقد الجذور باستخدام فايدت بمعدل 15سم لكل جورة

نيماكور بمعدل 30جم مع الخلط بالرمل والتوزيع حول الجورة.