"أرامكو السعودية" ترفع سعر الغاز والكيروسين فى السوق المحلية

رفعت أرامكو السعودية سعر بيع أسطوانات الغاز في السوق المحلية بنسبة 9.5% إلى 1.04 ريال للتر والكيروسين بنسبة 43% إلى 1.33 ريال للتر، وفقًا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

كانت شركتا النفط السعودية أرامكو وشركة سوناطراك الجزائرية، قد خفضتا أسعار البيع الرسمية لمعظم منتجات غاز البترول المسال في شهر يونيو مقارنة بشهر مايو، وكان ذلك في ضوء هبوط أسعار الخام وغاز البترول المسال على المستوى العالمي، مما دفع الشركتين إلى اتخاذ هذه الخطوة الاستراتيجية لتتناسب مع الوضع في الأسواق.