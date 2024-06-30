الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"أرامكو السعودية" ترفع سعر الغاز والكيروسين فى السوق المحلية

أرامكو
أرامكو

رفعت أرامكو السعودية سعر بيع أسطوانات الغاز في السوق المحلية بنسبة 9.5% إلى 1.04 ريال للتر والكيروسين بنسبة 43% إلى 1.33 ريال للتر، وفقًا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

 

أرامكو وسوناطراك تخفضان أسعار غاز البترول المسال لشهر يونيو

كانت شركتا النفط السعودية أرامكو وشركة سوناطراك الجزائرية، قد خفضتا أسعار البيع الرسمية لمعظم منتجات غاز البترول المسال في شهر يونيو مقارنة بشهر مايو، وكان ذلك في ضوء هبوط أسعار الخام وغاز البترول المسال على المستوى العالمي، مما دفع الشركتين إلى اتخاذ هذه الخطوة الاستراتيجية لتتناسب مع الوضع في الأسواق. 

الغاز والكيروسين القاهرة الإخبارية ارامكو السعودية اسطوانات الغاز

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