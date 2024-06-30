"الوضع فى النهار لا يطاق".. القاهرة الإخبارية ترصد معاناة الفلسطينيين فى مخيمات النزوح

في ظل تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وارتفاع درجات الحرارة، لجأ الفلسطينيون في مخيمات النزوح إلى وسائل بدائية محاولة منهم لتخفيف شدة الحر مع دخول فصل الصيف، لكن دون جدوى.

قالت سيدة فلسطينية، في تقرير عرضته قناة القاهرة الإخبارية: "إن الخيمة أصبحت مثل السونة، وطول اليوم نحاول نهوي على حالنا، والوضع في النهار لا يطاق داخل الخيم المصنوعة من نيلون ما يفاقم الشعور بالحر، حاول الفلسطينيون استخدام الورق والبلاستيك وقطع القماش المبلل لتهدئة وطأة الحر، لكن العرق يصب صبًا، ولا يجد الفلسطينيون ماء للاستحمام".

وقالت إحدى النازحات: "يا ريتنا متنا في غزة، الحياة في الخيم لا تطاق".

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