الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الوضع فى النهار لا يطاق".. القاهرة الإخبارية ترصد معاناة الفلسطينيين فى مخيمات النزوح

مخيمات النزوح
مخيمات النزوح

في ظل تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وارتفاع درجات الحرارة، لجأ الفلسطينيون في مخيمات النزوح إلى وسائل بدائية محاولة منهم لتخفيف شدة الحر مع دخول فصل الصيف، لكن دون جدوى.

قالت سيدة فلسطينية، في تقرير عرضته قناة القاهرة الإخبارية: "إن الخيمة أصبحت مثل السونة، وطول اليوم نحاول نهوي على حالنا، والوضع في النهار لا يطاق داخل الخيم المصنوعة من نيلون ما يفاقم الشعور بالحر، حاول الفلسطينيون استخدام الورق والبلاستيك وقطع القماش المبلل لتهدئة وطأة الحر، لكن العرق يصب صبًا، ولا يجد الفلسطينيون ماء للاستحمام".

وقالت إحدى النازحات: "يا ريتنا متنا في غزة، الحياة في الخيم لا تطاق".

 

اقرأ أيضًا: 

"القاهرة الإخبارية": قصف واشتباكات مع الاحتلال وسط وغرب رفح الفلسطينية

النزوح مخيمات النزوح غزة قناة القاهرة الإخبارية ندرة المياه النظيفة

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية": جيش الاحتلال يقصف بنى تحتية ومبانى عسكرية تابعة لـ"حزب الله"

"القاهرة الإخبارية": قصف واشتباكات مع الاحتلال وسط وغرب رفح الفلسطينية

عاجل.. القاهرة الإخبارية: غارة للاحتلال على حى الصبرة جنوب شرق مدينة غزة (فيديو)

القاهرة الإخبارية: غارتان على منطقتى عبسان وخزاعة جنوب قطاع غزة (فيديو)

الزندانى: هجمات الحوثيين تعرقل جهود السلام فى البحر الأحمر (فيديو)

عاجل.. القاهرة الإخبارية: مواجهات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين فى نابلس بالضفة الغربية (فيديو)

عاجل.. القاهرة الإخبارية: الاحتلال يقتحم بلدة صرة غرب نابلس بالضفة الغربية (فيديو)

كيف تستغل الميليشيات الحوثية قضية غزة للدعاية لأنفسها؟.. وزير الخارجية اليمنى يكشف

الأكثر قراءة

سر اعتذارات الحكومة الجديدة ومشكلة فى الأهلى بسبب "لقطة عاشور" وإسرائيل تخترق حاجز الصوت فوق بيروت

"اطمئنوا".. التعليم توجّه رسالة لطلاب الثانوية العامة حول امتحان الفيزياء

إحالة حكم مباراة الأهلى وفاركو للتحقيق بسبب إمام عاشور

دمج حقائب واستحداث وزارات.. أحمد موسى يكشف ملامح الحكومة الجديدة

عاجل.. كاتس: لدينا سلاح يكسر المعادلة إذا قررت دول الشرق الأوسط تصفية الحسابات

رسميا.. موعد إجازة 30 يونيو 2024 ورأس السنة الهجرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة ملش

يوم أن خرجنا وعُدنا بمصر

ماجد حبته

أحد عشر دهرًا

د. منى حلمى

تضخم المواعظ.. لماذا؟

لواء.حمدى البطران

خيمة القذافى

حسين دعسة

قبل فوات الأوان.. كيف يفكر الأمن القومى الإسرائيلى؟

د.أحمد الخميسى

مصر المحروسة.. ميت مليون بوسة

سارة شريف

أوقفوا الحرب وأعلنوا الانتصار

ماجد حبته

القارة العجوز وإمكانات مصر

صور

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

"لحظات وداع" بين أولياء الأمور وأبنائهم قبل امتحانات الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر

مسئولون فى البيت الأبيض: نتنياهو رجل مجنون

اليوم الـ267 للعدوان على غزة.. الاحتلال يحرق خيام النازحين ويواصل جرائمه