الجيل: 30 يونيو يوما فارقا فى تاريخ مصر والمصريين

هنأ حزب الجيل الديمقراطى فى بيان صدر اليوم الشعب المصرى والرئيس عبد الفتاح السيسى والقوات المسلحة العظيمة والشرطة الباسلة بالعيد الحادى عشر لثورة الشعب المصرى العظيم فى 30 يونيو، والذى كان يوما فارقا فى تاريخ البلاد الطويل وعلامة مضيئة ستتوقف أمامها الأجيال الجديدة بالدراسة والتحليل وستذكر بفخر واعتزاز، شجاعة هذا الشعب البطل الذى خرج بالملايين فى هذا اليوم الخالد فى تاريخه، ليوقف مخطط الفوضى والتقسيم وتنحاز اليه قواته المسلحة البطلة وشرطته الباسلة، لتعلن الدنيا كلها أن جيش مصر هو جيش الشعب وأن شرطة مصر هى شرطة الشعب وأن ولاؤهما له يسبق كل الولاءات تكريسا لشرعيته الذى تصدر باسمه الدساتير والقوانين وتنطق باسمه الأحكام القضائية وليسجل التاريخ فى هذا اليوم "ليكون درسا لكل الأمم وإلهاما لها": أن الشعب هو السيد والقائد وان شرعيته هى الآمرة وأنها تسبق كل الشرعيات وأن أمره نافذ بمجرد صدوره.

استرداد هوية الوطن الحضارية

وأكد بيان حزب الجيل الديمقراطى أن ثورة 30 يونيو مثلت نقطة فارقة في مسيرة الدولة المصرية وساهمت في إنقاذها وإنقاذ وحدتها الوطنية، وإسترداد هويتها الحضارية، والثقافية.

وأكد ناجى الشهابي، أن لثورة 30 يونيو 2013 نتائج عظيمة داخليا وخارجيا على مصر وعلى أمتنا العربية وان من أعظم نتائجها فى الداخل المصرى: إيقاف مخطط الفوضى الأمريكى الهدام المتحالف مع جماعة الإخوان وبالتالى إفشال مخطط تصفية القضية الفلسطينية بإقامة إمارة غزاوية على حدود سيناء مع فلسطين وهو ما أفشلته مصر الرسمية فى الحرب الوحشية الاسرائيلية على قطاع غزة.

الإرادة الوطنية الحرة

وتابع «الشهابى» ومن أهم نتائجها أيضا امتلاك مصر ارداتها الوطنية الحرة وقرارها المستقل الذى حقق حلم كل الوطنيين بتنويع مصادر تسليح الجيش المصرى مما جعله الجيش الاقوى فى منطقة الشرق الأوسط والعاشر عالميا وتابع رئيس حزب الجيل ومن نتائجها تنويع علاقات مصر بالدول الكبرى الغربية والشرقية على حد سواء وجعلتها علاقات استراتيجية تحقق مصالح مصر العليا وانضمامها لتكتل البريكس وبنك التنمية الجديد.

وأشار الشهابي إلى أن من نتائج ثورة 30 يونيو المجيدة، إنشاء البنية التحتية العملاقة من شبكة صرف صحى ومياه بالإضافة إلى شبكة طرق وشبكة انفاق تربط طول البلاد بعرضها مشيرا الى ازدواجية قناة السويس والذى عرف إعلاميا بشق قناة السويس الجديدة وانهاء غربة سيناء عن الوادى بربطها بخمس انفاق والبدء فى خطط تنميتها لتكون خط الدفاع الأول عن مصر.

وأكد رئيس حزب الجيل إلى أن مبادرة حياة كريمة التى نقلت الريف المصرى موضحا إلى أنها نقلة حضارية إعادة القرية لتكون منتجة كما كانت على تاريخها الطويل وتبطين الترع ورصف الشوارع ومحطات تحلية المياه مشددا انها من اروع نتائج ثورة 30 يونيو.

وأكد ناجى الشهابى أنه بالرغم من مرور 11 عام على ثورة 30 يونيو وبالرغم من النتائج العظيمة التى تحققت فإن الدولة المصرية مازالت تواجه تحديات كبيرة تتطلب أن تتكامل كل مكونات وتفاصيل الدولة المصرية للتغلب عليها كما تتطلب استمرار تكاتف الشعب المصرى خلف الدولة ومؤسساتها القومية.