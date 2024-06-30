الغد: ثورة 30 يونيو مرحلة فارقة في التاريخ المصري

قال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن ثورة 30 يونيو أصبحت تمثل مرحلة فارقة في التاريخ المصري، وسر من أسرار انتفاضة المصريين للحفاظ على دولتهم والعمل على التصدي لكافة الممارسات الإخوانية واحباط مخططاتهم التي كادت أن تدمر مفاصل الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن إرادة المصريين وانحياز الجيش لتلك الإرادة كانت السبب الرئيسي في النجاح في إزاحة جماعة الإخوان من سدة الحكم.

تحقيق استقرار سياسي واقتصادي

وأكد موسى، في تصريحات خاصة، أن ثورة 30 يونيو حققت استقرارًا سياسيًا نسبيًا بعد فترة من الفوضى والاضطرابات، مع تحسين الأوضاع الأمنية في البلاد، بجانب الشعور بثمارها بتحسن الوضع الاقتصادي، وذلك باتخاذ الحكومة إجراءات لتحسين الاقتصاد، بما في ذلك جذب الاستثمارات الأجنبية وتنفيذ مشاريع تنموية كبيرة، مثل مشروع قناة السويس الجديدة، وبداية عهد جديد تنموي تعيشه مصر.

ولفت إلى أن ثورة 30 يونيو ستظل علامة فارقة وحدث قوى يتحدث عنه العالم بإرادة المصريين التي لن تقهر ولم تصمت عن أي ممارسات تهدم أركان دولة تم بنائها على مدار مئات السنين، مشيرا إلى أن الثورة شكلت المشهد السياسي والاقتصادي من جديد، وذلك بفضل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وعد واوفى وكان خير الاختيار وأحسن من يثق به المصريين وينحازوا إليه.

على صعيد آخر هنأ المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة حلول الذكري الحادية عشر لثورة 30 يونيو، تلك الثورة الشعبية التي انفجرت في كل شوارع مصر للمطالبة بإسقاط حكم جماعة الإخوان الإرهابية، لتتحول إلى نقطة فارقة في تاريخ مصر الحديث، وبوابة لانتقال مصر من مرحلة الانهيار والتفكك إلي البناء والنهضة.

ذكرى ثورة 30 يونيو

وقال "صبور"، إن 30 يونيو أعادت الأمور إلى نصابها، خاصة فيما يتعلق بحماية مؤسسات الدولة الوطنية من الانهيار، حيث عمد الإخوان علي ضرب استقرار هذه المؤسسات من خلال الدفع بعناصرها للسيطرة علي مفاصل الدولة بشكل تام، وهو ما أدركه الشعب المصري سريعا، الذي رفض كل محاولات أخونة الدولة وانتزاعها من هويتها الثقافية والحضارية.