الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إنقاذ سلحفاة بحرية ونفوق أخرى بالغردقة

السلاحف
السلاحف

أعلنت جمعية حماية البيئة بالغردقة، عن تدخلها لإنقاذ سلحفاة من الموت بعدما نفقت أخرى فى حادثين مختلفين على سواحل المدينة.

وأكدت جمعية حماية البيئة، في بيان لها، أنها تلقت بلاغًا من أحد مراكز الغوص بوجود سلحفاة بحرية فى حالة إعياء شديدة، على الفور انتقل فريق من محميات البحر الأحمر والجمعية لموقع البلاغ، مؤكدةً أنه بالانتقال إلى موقع البلاغ، تم العثور على السلحفاة وعمل الإسعافات اللازمة لها، حيث تأكد أنها تناولت كمية كبيرة من الأكياس البلاستيكية، وتم إيداعها تحت الملاحظة بالمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد بالغردقة.

كما تلقت الجمعية، إخطارًا آخر يفيد بوجود سلحفاة بحرية، فى حالة إعياء شديدة وإصابات بالغة نتيجة إصاباتها إثر اصطدامها بأحد القوارب السريعة، لافتةً إلى أنه لم تنجح محاولة إنقاذها نظرًا لأن حالتها كانت سيئة جدًا.

وطالبت الجمعية، بضرورة الحذر أثناء قيادة القوارب السريعة، وكذلك عدم إلقاء الأكياس البلاستيكية لما تمثله من أضرار على الكائنات البحرية وعدم قدرتها على التنفس والهضم.

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