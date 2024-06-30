سر اعتذارات الحكومة الجديدة ومشكلة في الأهلي بسبب "لقطة عاشور" وإسرائيل تخترق حاجز الصوت فوق بيروت.. عاجل

شهدت الساعات القليلة الماضية أحداثًا عدّة تهم قطاعًا كبيرًا من القراء سياسيًا ورياضيًا وفنيًا.

ومن أبرز تلك الأخبار أن الطائرات الحربية التابعة للاحتلال الإسرائيلي اخترقت حاجز الصوت فوق جنوب البلاد وجبل لبنان وصولًا إلى العاصمة بيروت، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

يأتي ذلك فيما تواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي في مختلف أرجاء قطاع غزة المحاصر، إضافة إلى ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90% من السكان.

التشكيل الحكومي الجديد

داخليًا، قال الإعلامي أحمد موسى إن التشكيل الحكومي الجديد يضم العديد من المفاجآت في اختيار الوزراء.

وأضاف في حلقة الأمس من برنامجه "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد" أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أجرى 65 مقابلة أو أكثر لاختيار الوزراء وكثير منهم رفضوا خوفًا من الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن الحكومة الجديدة ستشمل تغيير حقائب كثيرة ودمج أخرى واستحداث حقائب أو عودة حقائب ومفاجآت وأسماء لم يتوقعها أحد أن تكون في الحكومة.

رياضيًا، قررت لجنة الحكام الرئيسية إحالة الحكم نادر قمر الدولة للتحقيق، بسبب التقاطه صورا تذكارية مع إمام عاشور لاعب الأهلي عقب مباراة فاركو.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على فاركو بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين أمس على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري.

وقال متابعون إن التحقيق في الواقعة قد يفضي إلى عدم نزاهة الحكم وسط مطالبات بإعادة المباراة وهو ما قد يورط الأهلي، الذي حقق الفوز فيها.